Thomas Beaudoin de retour dans STAT la saison prochaine? Voici la réponse

Ce mercredi, dans le cadre du visionnement de presse des nouveaux épisodes de STAT en format hebdomadaire, nous avons eu l'occasion de poser quelques questions à l'autrice Marie-Andrée Labbé, sur ce qui nous attend cette saison.

Parmi nos interrogations, il a été question du personnage de Thomas Beaudoin, le docteur Julian Davis, qui fréquentait jusqu'à tout récemment Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément). Les amoureux se quittaient dans les derniers épisodes de la précédente saison, non sans un certain pincement au coeur.

Est-ce qu'on nous ramènera ce personnage dans la quatrième saison?

« Pas pour le moment », nous confirme l'autrice, tandis que Dominique Chaloult, la Directrice générale de la télévision de Radio-Canada précise : « mais on ne sait jamais, tout est possible ». En effet, dans STAT, tout semble être possible!

Ainsi, pour être clair, vous ne verrez pas Thomas Beaudoin dans les 12 premiers épisodes de la série. Voilà une nouvelle qui risque d'en attrister plus d'une, n'est-ce pas?

Sachez toutefois que le comédien, qui partage son temps et sa carrière entre Montréal et Los Angeles, a décroché un rôle de superhéros dans un nouveau projet, dont nous vous parlons ici.

Quant à STAT, le grand retour se fera ce mardi 9 septembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. C'est un rendez-vous!

