Thomas Beaudoin sera un super-héros dans ce nouveau projet

Thomas Beaudoin, qui incarnait l'amant d'Emmanuelle de STAT, a décroché un nouveau rôle de notre côté de la frontière canado-américaine. Rappelons qu'il vit actuellement en Californie avec sa femme et sa fille.

Il sera de la distribution de la série Bedaine, écrite et interprétée par Ryan Doucette et tournée au Nouveau-Brunswick.

Le résumé officiel de la comédie se lit comme suit :

Trois ans après la mort tragique de sa partenaire Roxy Ruby, le superhéros jadis adulé sous le nom de Le Moineau (Ryan Doucette) vit reclus dans son village natal de Sainte-Lucie-des-Lueurs, en Nouvelle-Écosse. Désabusé, alcoolique et mal dans sa peau, il traîne aujourd'hui son surnom moqueur — Bedaine — dans un concessionnaire miteux, essayant d'oublier le héros qu'il a été. Ses immenses ailes ne lui servent plus à voler, mais rappellent constamment à tous ce qu'il était… et ce qu'il a perdu.

Autour de lui gravitent une galerie de personnages colorés : Rolanda (Florence Brunet), jeune vendeuse maladroite, admiratrice fidèle, fille de la proprio de la concession automobile ; le maire Adrien (Luc LeBlanc), vaniteux mais attachant ; Victoria, patronne tyrannique, mère de Rolanda ; Bruce (Kevin Doyle) et Guillaume (Marc Lamontagne), criminels de fond de rang ; et Super Merveilleux (Thomas Beaudoin), un ancien coéquipier charismatique, au sommet de la gloire, rappel constant des échecs de Bedaine.

Tout bascule lorsqu'une ambitieuse scientifique, Dre Évelyne (Sofia Blondin), débarque avec un projet de transformation du village en capitale du cannabis génétiquement modifié. Un plan sinistre se cacherait-t-il derrière ses bonnes intentions? Alors que Sainte-Lucie-des-Lueurs est pris dans une spirale de manipulations, de secrets et de violence grandissante, Bedaine est forcé de se relever. Aidé par Rolanda et quelques alliés improbables, il tente de protéger son village tout en réapprenant à croire en lui-même — sans cape, sans fanfare, mais avec un cœur qui refuse d'abandonner.

Le synopsis a de quoi intriguer les téléspectateurs avides de séries de genre.

La comédie, qui se questionnera sur ce que signifie d'être un héros, sera mise en ligne sur ICI TOU.TV EXTRA au cours de la saison 2025-2026.

Le tournage des huit épisodes de 30 minutes débutera le 3 septembre.