Tara et Pascal de La famille Groulx pourraient-ils avoir un autre enfant?

Rencontrés cette semaine dans le confort de leur foyer décoré pour l'Halloween, Tara Lawson et Pascal Groulx de la série documentaire adorée des québécois, La famille Groulx, n'étaient pas en mesure de fermer complètement la porte à l'idée d'accueillir un autre enfant dans leur famille, qui en compte déjà 13.

« On vit au jour le jour. J'aime pas trop vivre dans le futur. J'aime mieux être dans le moment présent », nous a confié le père de famille. « Vivre dans le futur, c'est te stresser. Vivre dans le passé, c'est être malheureux. J'aime mieux être dans le présent. Ç'a toujours été comme ça avec chaque enfant. »

« Il n'y a rien qui a été fait pour mettre un terme à la famille », ajoutait la mère.

Pascal nous assurait qu'à chaque fois qu'il avait été question d'agrandir la famille dans le passé, une réflexion sérieuse s'était toujours imposée avant de prendre la décision. « On va toujours évaluer nos finances, comment ça fonctionne avec les enfants. C'est pas juste Tara et moi qui voulons un nouveau bébé. Il y a un impact en arrière de ça avec le restant de la famille aussi. »

Bien entendu, le couple y a goûté ces dernières années au niveau de leur santé. Pascal a reçu un diagnostique de paralysie de Bell en 2022, vous pouvez d'ailleurs en lire davantage sur le sujet ici. Quant à Tara, elle s'apprête à subir prochainement une intervention chirurgicale d'envergure qui la fait se questionner sur l'éventualité de porter à nouveau un bébé dans son ventre. En lire plus à ce sujet ici.

« On s'est dit que c'était fini, après ça, on est revenus [sur notre décision]. Puis là encore : "Ah non, non, non, c'est fini. Il y a comme... la dynamique, c'est le fun, ça va bien". »

Celle-ci nous a aussi confié que sa fille Savannah, le matin même de notre entrevue, lui en avait parlé. « J'ai eu un autre rêve. Tu étais enceinte d'une petite fille. »

Ce n'est pas tant que je ne veux pas. C'est juste ma santé présentement. [...] Il faut que ça passe en premier. Puis, il y a financièrement aussi.

En effet, étant déjà 15 dans la maisonnée, avec le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, c'est un pensez-y-bien, assurément. En attendant, souhaitons-leur la meilleure des chances pour leur santé. Qui sait ce que l'avenir leur réservera ensuite!

La 10e saison de La famille Groulx débute ce soir à 20 h sur les ondes de Canal Vie et sur Crave.