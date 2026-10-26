L’opération de Tara de La famille Groulx reportée

Tara Lawson, de la série documentaire La famille Groulx, dont la 10e saison débutera ce jeudi sur les ondes de Canal Vie, nous confiait aujourd'hui sa grande déception. La mère de 13 enfants, qui revenait tout juste d'un rendez-vous chez le médecin, ne pourra pas subir la reconstruction abdominale qui était prévue le 6 novembre prochain.

« Il y avait un chirurgien qui n'était pas disponible le 6. Mais là, j'ai déjà reçu des injections de Botox dans les muscles abdominaux, il y a une semaine et demie de ça. Et ça, c'était pour préparer les muscles pour essayer de les ramener ensemble, pour qu'ils relaxent, pour qu'ils s'allongent même. [...] Il fallait que j'aille ça minimum trois semaines avant la chirurgie. C'était comme le meilleur moment... »

Ça reste que c'est quand même décevant.

Tara nous a expliqué toutes les étapes de l'opération à venir et on peut comprendre l'inquiétude dans laquelle la femme et sa famille sont plongées. « C'est une greffe de muscles. Puis là, ils veulent ouvrir ma jambe pour aller chercher quelque chose là, peut-être qu'il faut qu'ils bougent mon diaphragme. »

Son mari Pascal Groulx, aussi présent lors de l'entrevue abondait en ce sens. « Disons que c'est tout un processus! »

Le couple nous a d'ailleurs confirmé que plusieurs des rencontres avec les différents chirurgiens qui s'occuperont de la reconstruction de Tara seront révélées dans la nouvelle saison de la série. « On explique tout. Et on voit, tu sais, l'image de mon CT. Il y a beaucoup de détails. » La mère de famille tenait à être totalement transparente pour que les gens soient véritablement au courant de ce qu'elle devra affronter.

« Il y en a qui pensaient que c'était juste une chirurgie typique, une hernie. C'est une chirurgie d'un jour, tu retournes chez toi après. Non, non, non. Pour moi, c'est pas ça.

– On parle de plusieurs heures sur la table d'opération, ajoutait son époux.

– Possiblement dans l'unité de soins intensifs après, être ventilée, parce qu'il se peut que je ne sois pas capable de respirer seule, par moi-même. [...] »

Ils vont m'endormir et je ne sais pas quand je vais me réveiller. Ou avec quoi.

Elle avouait que c'était vraiment inquiétant de ne pas savoir à quoi s'attendre. « C'est une grosse préparation [mentale]. Je dois me préparer à laisser mes enfants. Je vais-tu être correcte pour Noël? J'allaite encore le bébé. Il va falloir que j'amène mon tire-lait pour m'assurer que je ne fasse pas une mastite. »

Elle nous confiait que la crainte étaient également très présente pour sa famille qui a vécu un cauchemar quand elle s'est fait opérer la dernière fois pour se faire retirer la vésicule biliaire, une opération pourtant simple. « Pour Pascal puis mes plus vieux, c'est complètement autre chose parce qu'ils m'ont presque perdue en 2010. C'était une erreur médicale. [...] Pour eux, c'est un peu comme: "Oh my God, elle va-tu revenir? Elle va-tu survivre à ça?" »

Récemment, ma fille de 20 ans m'en parlait : "Tu penses que ça va bien aller?" Elle a commencé à pleurer parce que ça la stresse!

Pascal se voulait toutefois rassurant. « Tara a commencé à se faire une tête : " Ok, je vais passer à travers. Ça va bien aller." »

Nous lui souhaitons une opération sans complication et un rétablissement rapide afin qu'elle puisse retrouver rapidement les siens.

La saison 10 de La famille Groulx débute ce jeudi à 20 h à Canal Vie, aussi en rattrapage sur Crave. Pour en lire plus à propos de la série, c'est ici.