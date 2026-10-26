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Photos: La famille Groulx revisitera des moments marquants de ses 10 ans à la télé

Une 10e saison diffusée sur Crave et sur Canal Vie.

Image de l'article Photos: La famille Groulx revisitera des moments marquants de ses 10 ans à la télé
Mélissa Lussier
Par Mélissa Lussier

En 2016, le Québec a fait connaissance avec la famille Groulx qui, à l'époque, comptait 8 enfants, ceux de Tara Lawson et de Pascal Groulx. Dix ans ont passé depuis le début de cette aventure télévisuelle et on nous annonce aujourd'hui que la série documentaire revient en force ce jeudi avec une 10e saison... et cinq enfants de plus!

Dès le 29 octobre, vous pourrez les observer à nouveau à travers leur quotidien - qui n'est définitivement pas de tout repos - en les accompagnant à travers des fêtes comme l'Halloween, Noël et Pâques, ou encore à travers les vacances estivales et le premier jour d'école. Vous pourrez aussi vous remémorer avec eux des moments qui se sont avérés marquants pour cette grande famille lors des saisons précédentes.

Notez que les enfants que vous connaissiez déjà ont bien grandi. Figurez-vous que Tristan, l'aîné de la famille, est maintenant âgé de 25 ans et que le petit dernier, Grayson, en a seulement 2! Cette nouvelle saison mettra donc en lumière cette belle cohabitation intergénérationnelle où les touts-petits apprennent des plus grands... ou vice versa, pourquoi pas!

Nous avons bien hâte de les retrouver dès ce jeudi 29 octobre à 20 h sur les ondes de Canal Vie. Notez que les émissions seront aussi disponibles sur Crave.

En attendant, voici quelques photos des deux premiers épisodes ci-dessous.

La famille Groulx, saison 10, épisode 1 et 2

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La famille Groulx, saison 10, épisode 1 et 2
© Canal Vie
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La famille Groulx, saison 10, épisode 1 et 2
© Canal Vie
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La famille Groulx, saison 10, épisode 1 et 2
© Canal Vie
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La famille Groulx, saison 10, épisode 1 et 2
© Canal Vie

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