Pascal Groulx de la série La famille Groulx donne des nouvelles sur sa santé

En 2022, Pascal Groulx a reçu le diagnostique de paralysie de Bell, un affaissement soudain des muscles d'un côté du visage associé à l'inflammation d'un nerf facial. Celui qu'on a découvert il y a 10 ans maintenant dans la série documentaire La famille Groulx, a tenu à nous rassurer sur son état de santé quand nous l'avons rencontré chez lui, cette semaine.

« Ça va bien. Rien d'aussi horrible [que dans le passé] n'est arrivé cette année.

– On veut garder ça comme ça », ajoutait sa femme, Tara Lawson.

Exactement. J'ai été chanceux à date, on va toucher du bois. Tout va bien.

Si cette maladie s'avère temporaire dans la majorité des cas, les effets secondaires pouvant même se résorber complètement, certaines personnes atteintes souffrent parfois malheureusement d'effets à long terme, comme c'est le cas ici pour le père de 13 enfants.

« Il faut rester positif. On n'a pas le choix. Dans des situations qui sont plus stressantes en plus, on ne sait pas ce qui va arriver, comment ça va se dérouler. »

C'est la peur de l'inconnu.

Pascal nous confiait que la seule chose qu'il était en mesure de contrôler, c'était la façon d'aborder sa maladie. C'est pourquoi, il était primordial pour lui que chaque membre de son clan soit en mesure d'en parler ouvertement, sans filtre. « On reste positifs. On en parle souvent. Je pense qu'on a une bonne communication en famille. Tout le monde peut dire ses peurs par rapport à ça. »

Nous sommes de tout coeur avec lui et sa famille et lui souhaitons la meilleure des chances pour la suite.

La prochaine saison de La famille Groulx débute demain à 20 h à Canal Vie et en rattrapage sur Crave. Apprenez-en plus sur cette 10e saison ici.