Hier, Showbizz.net a été invité chez les Groulx pour en apprendre un peu plus sur la 10e saison de la série documentaire La famille Groulx qui débutera ce jeudi sur les ondes de Canal Vie. Nous avons donc été accueillis dans une maison méticuleusement décorée pour célébrer la fête de l'Halloween qui approche à grands pas. Voyez quelques clichés au bas de l'article.

Pascal Groulx a abordé cette prochaine saison, qui souligne les dix ans du début de leur aventure télévisuelle, avec un brin de mélancolie dans la voix. « C'est une saison un petit peu plus nostalgique. On va se remémorer des moments qui se sont passés durant ces dix saisons-là. »

C'est quand même dix ans de notre vie. C'est un gros chapitre.

Rappelons que lorsqu'ils ont débuté le tournage de la première saison, la famille comptait alors huit enfants. Dix ans plus tard, ils sont maintenant 13 : Tristan (25 ans), Sasha (24 ans), Bianca (22 ans), Savannah (20 ans), Haylee (19 ans), Logan (17 ans), Lucas (14 ans), Gavin (12 ans), Nathan (10 ans), Amaya (8 ans), Sienna (6 ans), Nevaeh (5 ans) et Grayson (2 ans). Leur mère, Tara Lawson, constatait d'ailleurs avec stupéfaction l'impact positif qu'a eu l'émission sur leur maisonnée à travers le temps.

« C'est fou de penser que notre garçon, qui est en cinquième année cette année, qui a dix ans, a passé sa vie entière avec des caméras. Mes enfants, la plupart, ne connaissent pas une vie sans tournage. »

Puis pour eux autres, c'est le fun, c'est trippant et... Ça fait partie de la vie!

On nous confiait même que lorsque l'équipe de tournage quitte après 40 jours à leurs côtés, certains ressentent un vide. « Ils s'ennuient, définitivement, de l'équipe. Il y a une connexion qui s'est créée. Un lien de confiance. »

Cette dixième saison nous permettra donc de replonger dans des souvenirs marquants pour la famille, mais aussi de suivre son évolution, comme le soulignait Pascal. « Étant 15 personnes dans la maison, c'est du stock! »

Une aventure n'attend pas l'autre!

Nous pourrons notamment découvrir où en sont rendus les plus vieux dans le monde des adultes. « Tristan a commencé sa vraie carrière. Les autres, ils ont avancé pour aller à leur carrière. L'école. Les plus jeunes aussi, Grayson, il est rendu à 2 ans et demi. Ça grandit vite. Effectivement, c'est de suivre toutes nos petites péripéties durant l'année. »

Les parents admettaient que la dernière année avait somme toute été plus tranquille. « On a fait beaucoup de travaux, ici, à la maison, faire du rattrapage. Grayson a eu deux ans au mois de mai, je me suis retrouvée avec... une liberté et de l'énergie qu'il fallait que je dépense en quelque sorte. Alors, j'ai comme un peu impliqué Pascal : "Hey, on fait-tu la cour?".

– Les projets que Tara avait en tête, là, c'était le temps de les réaliser.

– Oui, je pense qu'il y aurait aimé que je sois enceinte, comme ça, j'aurais moins été là. Mais j'étais comme : "Hey, j'ai du temps! ". »

Les parents ne cachaient pas aussi que cette décision était directement reliée à l'augmentation fulgurante du coût de la vie, les voyages étant alors beaucoup moins accessibles pour leur famille nombreuse. Cette réalité ne nous empêchera toutefois pas d'être témoins de cette belle chimie qui les unit. Il ne manquera certainement pas d'action non plus. « On a refait certaines activités qu'on avait faites dans le passé. Avec des ajouts à la famille viennent les défis nouveaux par rapport à ces activités-là. »

C'est une saison qui est émouvante.

Une bonne partie sera aussi consacrée à Tara et à ses ennuis de santé. Vous pouvez en lire plus à ce sujet ici.

Enfin, les parents se questionneront sur le futur. « Où est-ce qu'on s'en va? On est rendus où à ce point-ci? Qu'est-ce qui va arriver après? Parce que là, on a vécu longtemps avec des enfants. Là, on se prépare. C'est quoi l'après? » Pour connaître les réponses à ces questions, il faudra être du rendez-vous télévisuel les jeudis à compter du 29 octobre.

La 10e saison de la série documentaire La famille Groulx débute ce jeudi à 20 h sur les ondes de Canal Vie et en rattrapage sur Crave.