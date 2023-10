Tammy Verge aborde son expérience dans STAT : « quand ça c'est arrivé, moi je n'en revenais pas »

Depuis le début de la semaine, les adeptes de STAT découvrent une nouvelle intrigue fort dramatique qui met en vedette Tammy Verge. Celle-ci est d'ailleurs accompagnée à l'écran par son véritable fils, Thomas Derasp.

Dans cette histoire, cette femme attachante est arrivée à l'hôpital avec un bras blessé, à la suite d'une chute. Par contre, depuis quelques jours, nous constatons que la situation est beaucoup plus dramatique qu'elle n'y paraissait au départ. En effet, Céline Bourque est atteinte d'un cancer généralisé en phase terminale, cancer qu'elle a toujours caché à son fils qui est pourtant très proche d'elle.

Nous avons croisé la comédienne ce mercredi, dans le cadre du Défi impro 2023 au profit de la Fondation des artistes, et nous en avons profité pour lui parler de son expérience sur le plateau de la quotidienne.

Plus largement, elle nous dit « Moi, j'ai fait beaucoup d'impro, c'est comme ça que j'ai commencé. Mon premier contrat de télé, ç'a été pas mal Dieu merci. En impro évidemment, on fait beaucoup d'humour. Les contrats que ça m'a amené à faire, la radio, de la chronique, les jeux télévisés, tout se fait dans le ludique. Il y a la joueuse en moi qui aime s'amuser et rigoler. Mais j'aime jouer au sens large. Je veux toucher à d'autres émotions. Je suis une intense, donc des fois, même dans le jeu, je deviens dramatique. »

À propos de son expérience sur STAT, elle témoigne : « STAT, c'est mon émission pref. Je l'écoutais déjà. Donc, quand ça c'est arrivé, moi je n'en revenais pas. Et en plus, je joue avec mon vrai garçon. Lui, il a fini le conservatoire en 2020. Ce n'est pas juste jouer la mère de quelqu'un ou la femme de quelqu'un. Je joue une femme qui a une histoire. Ça, ce n'est pas arrivé beaucoup. »

Elle ajoute, fière :

J'ai capoté, c'est une des plus belles expériences de ma vie. C'était trop court.

À propos de son fils, Tammy Verge indique : « Moi, je le trouve magnifique. Il joue beaucoup au théâtre. Là il est dans "Génération danse" à La Licorne. Mon gars, il est à la bonne place, il fait vraiment ce métier-là parce qu'il aime ça, il n'y a pas de doute. »

Lorsqu'on lui demande à quoi on peut s'attendre avec son intrigue dans STAT, la comédienne nous répond du tac au tac :

Beaucoup d'émotions, c'est la seule affaire que je peux dire. Beaucoup d'émotions, on a touché à des choses...

La quotidienne STAT poursuit sa diffusion du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé.

Cette semaine, nous nous sommes aussi entretenus avec Suzanne Clément qui nous donnait ses impressions sur l'intrigue mettant en vedette le personnage d'Alix (Karelle Tremblay). Stéphane Rousseau nous a aussi parlé de ce qui s'en vient pour son personnage.