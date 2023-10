Stéphane Rousseau aborde les prochaines semaines de son personnage dans STAT

Dans le cadre du lancement de la nouvelle programmation québécoise sur Prime Vidéo, nous avons pu nous entretenir avec le sympathique Stéphane Rousseau, dont la participation à la seconde saison de LOL : Qui rira le dernier? a été confirmée.

Nous avons évidemment voulu le questionner sur son rôle dans STAT, le préposé Éric Perron qui a toujours l'assentiment du public malgré ses imperfections. Voilà un personnage attachant joué de manière tout à fait candide par Stéphane Rousseau.

D'abord, comme son personnage est actuellement en arrêt de travail forcé, pour avoir enfreint le code d'éthique de sa profession, le verra-t-on moins dans les prochaines semaines?

Non, nous répond le comédien. « On va quand même le voir dans sa vie personnelle ». D'ailleurs, l'extrait qui a été présenté ce mardi laissait entrevoir une nouvelle rencontre entre Éric et son père, joué, rappelons-le, par nul autre que Rémy Girard.

Quant à la suite pour Éric, Stéphane ajoute, mystérieux : « Il a des choses à régler encore. C'est un travail qu'il va faire. Il avance dans sa direction, qui est la bonne, ou pas. Il va peut-être rencontrer quelqu'un, ou pas. Il y a bien des affaires qui s'en viennent pour lui! »

Le sourire en coin qu'affichait Stéphane Rousseau en parlant de cette possible rencontre nous laisse croire qu'il pourrait y avoir de la romance pour ce personnage dans la suite des choses. Laissons-nous le temps de voir si cette hypothèse se confirme.

« Je suis quand même choyé. Il y a de belles affaires qui s'en viennent », conclut-il, toujours aussi circonspect.

On se souviendra qu'Éric Perron fréquentait Adrien Lemieux, interprété par Maxime de Cotret, dans la première saison de la quotidienne.

Nous avons bien hâte de voir ce qu'il adviendra de ce personnage qui nous plaît beaucoup.

D'ailleurs, lors de notre rencontre, Stéphane Rousseau avouait avec sincérité être un peu fatigué, puisqu'il s'était levé à 4h du matin, justement pour un tournage de STAT. Il faut rendre à César ce qui revient à César : cette équipe travaille d'arrache-pied pour nous offrir ce contenu de qualité tous les soirs de la semaine. Nous les en remercions énormément, puisque nous prenons beaucoup de plaisir à regarder STAT.

