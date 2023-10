Les hypothèses de Suzanne Clément sur la relation d'Emmanuelle et Alix dans STAT

Voilà déjà plusieurs semaines que le personnage d’Alix Forgues (Karelle Tremblay) rôde dans le paysage de l’hôpital Saint-Vincent, dans la quotidienne STAT.

La présence de la jeune diabétique n’a cessé de tenir le public à carreau. Attention au divulgâcheur, les épisodes de lundi et mardi nous éclairaient enfin sur le drame personnel de la patiente. Après qu'elle ait signalé se faire abuser par son beau-père à Emmanuelle (Suzanne Clément) et que cette dernière ait levé le drapeau d’alerte à la protection de la jeunesse, nous apprenions que le secret de la famille troublée s’avère encore plus sombre et préoccupant que nous ne l’imaginions. La mère d’Alix serait décédée d’une overdose et elle se prostituait, sous le régime de terreur de son conjoint et proxénète. Depuis sa mort, sa fille est donc forcée à la suppléer, ce qui explique sa grossesse indésirable, ses crises vésaniques et sa résistance face au géniteur de sa demi-sœur (interprété par Maxime Denommée).

Pourtant, la relation d’Alix avec Dr St-Cyr est toujours floue. Qu’est-ce qui justifierait l’attachement particulier de l’urgentologue à cette patiente? Pourquoi Alix plus qu’un autre?

Nous avons profité d’une entrevue avec Suzanne Clément pour lui demander ses hypothèses sur la question. « Je pense que dans sa solitude, dans son rapport avec sa mère qui est décédée, Emmanuelle, elle, a vécu ça quand elle était plus jeune, alors elle s’identifie inévitablement à Alix. »

Elle poursuit : « C’est plein de choses… Son côté “maternel”… Elle a dû se sentir perdue, elle aussi, quand sa mère est partie et qu’il y avait de la violence dans la famille… »

Je pense qu’elle veut la sauver, c’est plus fort qu’elle.

On devra écouter la suite de STAT pour connaître le dénouement de cette relation déchirante qui dépasse les limites professionnelles pour l’urgentologue.

