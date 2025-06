Survivor Québec : Voici la réponse des patrons de Danyelle à sa fameuse réplique « Bye Bye boss »

Danyelle était l'une des quatre finalistes de Survivor Québec, saison 3. Malheureusement, elle a quitté lors de l'épreuve du feu, défaite par sa grande alliée Myriam. D'ailleurs, elle nous expliquait récemment pourquoi elle n'avait pas voté pour elle en finale.

Dans l'entrevue qui précédait le dernier conseil de tribu, elle a dit que si elle remportait les 100 000 $, elle pourrait dire : « Bye Bye boss ».

Cette phrase est devenue « TROP POPULAIRE » dans son cercle, dit-elle.

Ses patrons ont donc collé un message sur son ordinateur à son retour au boulot après la diffusion de la finale.

« Survivor 2025 : 41 jours dans la jungle... et elle veut qu'on croit qu'elle prend sa retraite?!

Danyelle, ton Top 4 légendaire à Survivor Québec, c'est pas juste un exploit, c'est une excuse pour te faire signer 25 ans de plus chez Cantin!

(Blague... mais check ton horaire lundi juste au cas)

Sérieusement, t'as été inspirante, drôle, solide et vraie jusqu'au bout.

Toute l'équipe est fière de toi comme 1000 cocotiers

On t'aime et on espère que t'es prête pour la saison 2 Survivor Quartier Général Cantin.

#CantinSurvivor #Danyellelamachine #RetraiteAnnulée #Top4Etencore ».

Précisons que Danyelle est directrice artistique du salon de coiffure Cantin, situé à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Danyelle est aussi une artiste visuelle épatante. Voyez l’une de ses toiles, inspirée de son expérience à Survivor, ici.