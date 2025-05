Un nouveau tatouage pour Danyelle de Survivor Québec

En plus d'être la directrice artistique de la gamme de produits capillaires Cantin, Danyelle Bachand est une artiste peintre de grand talent.

L'ancienne culturiste a récemment réalisé une oeuvre inspirée de son passage à Survivor Québec.

« Ma participation a Survivor a été longuement réfléchie. Cette aventure a changé la perception que j’avais de moi. Cette œuvre a été inspirée par les couleurs de la tribu SAPA et porte le message de toujours croire en soi peu importe les circonstances ! », écrit-elle en accompagnement d'une vidéo qui présente en détail sa nouvelle toile.

Voyez-la ci-dessous.

La femme de 65 ans disait dans une vidéo sur ses réseaux sociaux la semaine dernière qu'elle venait de reprendre la course. Elle avait attendu un certain temps avant de revenir à ses activités d'avant-Survivor. « C'est un peu plus difficile que c'était avant de partir », dit-elle. Dans cette vidéo, on constate que Danyelle arbore désormais un nouveau tatouage sur son bras : le logo d'UGAT avec un flambeau.

Danyelle est certainement l'une des joueuses les plus impressionnantes cette saison. Sensible et courageuse, elle a démontré à tout le Québec qu'il n'y avait pas d'âge pour relever les défis qui nous apparaissaient les plus insurmontables. On espère de tout coeur qu'elle se rende jusqu'à la finale, qui sera diffusée le 15 juin prochain.