Survivor Québec : Voici ce que Geneviève a l'intention de faire avec son prix

Comme la production avait installé le conjoint de Geneviève entre Myriam et elle pour regarder l'émission, on se doute qu'à ce moment-là, il avait une petite idée que sa douce était la championne. Voyez une photo ci-dessous. Le texte se poursuit sous l'image.

« Il savait que je me rendais loin dans l'aventure, mais il ne savait pas le dénouement. Alors, j'ai voulu vraiment garder la surprise. Et j'ai réussi mon coup, je suis contente! Pas si mauvaise menteuse que ça, finalement, la fille! », dit-elle, extrêmement fière.

Voir sa victoire à la télé, en direct, a été très émotif pour Geneviève. « C'était vraiment comme si je revivais le moment. J'étais super émotive. Quand j'étais assise, on se tenait les mains, on était dans le même ordre [que sur l'île]. C'était de vivre ce moment-là une deuxième fois, c'est incroyable! C'est cool avec toute la foule, la production, les autres joueurs qui sont là. Quelle énergie! »

S'imaginait-elle victorieuse lorsqu'elle s'est présentée à la dernière soirée devant le jury? « Je croyais en mes chances, pour vrai, mais je savais que j'étais assise à côté de deux bêtes du jeu, qui avaient tous leurs bons coups, du monde tranchant, qui savaient bien parler. Je savais que j'avais de la compétition. J'étais quand même surprise de voir mon nom, et pour vrai, ça a été une grosse surprise que je gagne et je le prends avec plein d'amour! »

Il faut savoir que Geneviève n'a pas pris son inscription à Survivor Québec à la légère. « C'est sûr qu'en ayant écouté toutes les émissions de tous les pays, tu as en tête toutes les stratégies. Côté adaptation, ça aide pour le jeu. Côté physique, je prenais des cours de natation, j'y allais chaque semaine, je faisais des exercices de grip avec les mains, toutes sortes de choses. Je pratiquais des challenges classiques, debout sur les pieds avec le truc sur la tête. J'essayais dans mon bain de respirer un peu comme sous l'eau, toutes sortes de choses comme ça. J'ai acheté des puzzles typiques de Survivor, je les complétais. À chaque jour, j'essayais de faire quelque chose qui m'aiderait pour Survivor. Écouter des vidéos, tout ça. Vraiment, j'étais "mindée" à m'entraîner sur toutes sortes de plans pour arriver le plus préparée possible. »

On félicite la première femme gagnante de Survivor Québec, une fille persévérante, attachante, brillante, une ambassadrice exemplaire!

Rappelons que nous avons aussi eu la chance de discuter avec Rayane dimanche soir, qui, lui, s'est plutôt inscrit à Survivor « en blague ». Lisez le tout ici.