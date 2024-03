Stéphane Rousseau rend la monnaie de sa pièce à Christian Bégin

Dimanche, Tout le monde en parle présentera une émission spéciale pour souligner son 20e anniversaire.

Plusieurs personnalités, dont une bonne amie de Guy A. Lepage, se succèderont sur le plateau dans une ambiance de fête afin de se remémorer les meilleurs moments (et les pires) de l'émission.

Quand on parle d'entrevues marquantes de Tout le monde en parle, difficile de ne pas penser à Christian Bégin, qui avait fait une envolée contre les humoristes qui usurpent les rôles des « vrais » acteurs en 2004. Il avait d'ailleurs parlé du travail de Stéphane Rousseau dans Les invasions barbares, qu'il avait qualifié de « correct, sans plus » face à un Rémy Girard renfrogné.

Les deux principaux intéressés ont été réinvités sur le plateau en 2024 afin de reparler de cet évènement qui a été marquant dans leur vie respective.

« Il y avait eu des impacts sur le coup », mentionne l'animateur de Curieux Bégin. « Fabienne m'avait appelé, Yves Desgagnés m'avait appelé, Réjean Tremblay m'avait appelé en me disait : "Mais pour qui tu te prends?" Ça avait été épouvantable. »

Ce à quoi Stéphane Rousseau réplique (adroitement!) : « Ils m'ont tous appelé aussi, mais pour m'engager ». La foule et l'animateur éclatent alors de rire. On peut parler d'une délicieuse petite vengeance par l'humour, 20 ans plus tard...

Voyez l'extrait ci-dessous.

Ne manquez pas cette émission spéciale de Tout le monde en parle, ce dimanche 10 mars à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.

Consultez la liste complète des invités et découvrez quelques photos ici.