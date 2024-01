Stéphane Rousseau à La voix?

Dans la bande-annonce diffusée pendant le générique de l'épisode de ce dimanche de La voix, on a pu apercevoir l'humoriste Stéphane Rousseau qui poussait la note en faisant quelques pas de danse alors que les sièges des coachs étaient dos à la scène.

Est-il là pour un stunt ou participe-t-il vraiment aux Auditions à l'aveugle de La voix?

Il faut savoir que n'importe quel artiste, peu importe l'importance de sa carrière, a droit de tenter sa chance. On a notamment pu voir des visages connus par les années passées, comme Julie St-Pierre ou Suzie Villeneuve. Mais, soyons réalistes, Stéphane Rousseau est beaucoup trop connu pour s'aventurer dans cette voie (pardon pour le mauvais jeu de mots...).

On penche donc vers la surprise pour les coachs. A-t-il ce qu'il faut pour faire basculer les fauteuils rouges? L'acteur et humoriste a une superbe voix qu'il a mise à profit dans ses spectacles. On a souvent pu l'entendre interpréter des succès de crooner, comme ceux de Frank Sinatra. Il a notamment chanté « My Way » pour son ami Lou-Pascal Tremblay à En direct de l'univers l'automne dernier. Écoutez-le ici.

Par son déhanchement, il semble que cette fois, Stéphane Rousseau se risque à une reprise d'une pièce de Michael Jackson. Nous avons bien hâte de le voir à l'oeuvre, peu importe dans quel contexte il montera sur la scène de l'émission.

Rappelons qu'il est juge à Chanteurs masqués, une autre émission populaire de TVA, sa présence à La voix n'est donc pas complètement saugrenue.

La bande-annonce du prochain épisode promet encore beaucoup d'émotions.

Parmi les moments mémorables de l'émission de dimanche soir, on note la performance remarquable de Dan Daraîche, le fils de Paul, qui a vu les quatre chaises se retourner pour lui. Le chanteur a finalement choisi Mario Pelchat.

Aussi, la jeune Ange-Éli Ménard a rejoint l'équipe de France D'Amour après que celle-ci ait utilisé son bouton de blocage sur Roxane Bruneau, Joey Boughanem a effectué un retour fracassant en faisant se tourner les quatre sièges et Katy Vachon a rejoint l'équipe de Mario après ce dernier ait bloqué France. Chaque coach a présentement quatre candidats dans son équipe.

On vous invite à découvrir ici l'appréciation du public face à la nouvelle coach, France D'Amour.