Voici ce que les téléspectateurs pensent de la nouvelle coach France D'Amour

Chaque année, les coachs qui s'assoient sur les fauteuils rouges de La Voix se suivent et ne se ressemblent pas. En effet, depuis 10 ans, le populaire concours de chant a notamment vu Marjo, Marc Dupré, Coeur de Pirate, Jean-Pierre Ferland et Marie-Mai, pour ne nommer que ceux-là, qui sont des sommités dans le monde musical d'ici et qui ont tour à tour prodigué de judicieux conseils à leurs protégés. Cette saison, ce fut au tour de Roxane Bruneau et France D'Amour de faire leur arrivée dans l'émission. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette rockeuse à la voix d'ange n'a pas tardé à faire ses marques en tant que coach.

En effet, dès le premier épisode diffusé la semaine dernière, France a su démontrer toute la finesse de son approche avec autrui, tout comme sa vaste connaissance des termes musicaux. Au fil des auditions, elle n'hésite pas à se servir d'expressions techniques pour décrire la voix de l'artiste présent devant elle, dénotant tout le bagage qu'elle compte octroyer à ses recrues. Sur les réseaux sociaux de France et de l'émission, les internautes n'ont d'ailleurs pas manqué de qualifier avec gentillesse la nouvelle venue, soulignant au passage ses bons coups et sa pertinence :

Tellement 100% à ta place! Sur ton X big time 🙌

Sérieux, France D'amour, elle est sur la coche! Superbes commentaires

Magnifique et super gentille avec des propos super cool!

C'est très plaisant de te voir dans ta chaise, je découvre non seulement une artiste, mais aussi une femme qui est aimante.

N'êtes-vous pas du même avis? De notre côté, on doit avouer que France nous a charmés dès les premiers instants où elle s'est retournée pour un candidat. Avec ses envolées de superlatifs, son espièglerie avec les autres coachs, ses mots choisis avec soin (sans parler de ses multiples références culinaires, qui nous font rire à tout coup!), ce n'est pas étonnant que les candidats n'hésitent pas à rejoindre les rangs de l'équipe d'Amour! On ne doutait certainement pas une miette qu'elle serait exquise à ce poste, mais en seulement deux épisodes, il faut avouer que nous n'avons que l'envie de la voir à l'oeuvre lors des prochaines étapes de la compétition.

De leur côté, les autres coachs sont tout aussi merveilleux et pertinents. À vrai dire, leur complicité crève l'écran, ce qui n'est pas peu dire! Vraiment, nous sommes gâtés pour cette 10e saison! Si vous étiez candidat(e), avec qui décideriez-vous de collaborer?

Le concours de chant La Voix se poursuit les dimanches à 19 h, sur les ondes de TVA.