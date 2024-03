Depuis plusieurs semaines dans STAT, Sophia (Ludivine Reding) et Daniel (Bruno Marcil) espèrent obtenir le nouveau poste de superviseur à l'hôpital Saint-Vincent, créé pour alléger la tâche d'Audrey (Samantha Fins), qui en avait plein les bras.

La semaine dernière, plusieurs candidats, dont les deux qui nous intéressent, sont passés devant le comité de sélection, composé d'Emmanuelle (Suzanne Clément), Pascal (Normand D'Amour) et Mylène Lapierre (Isabelle Blais).

Les téléspectateurs sont impatients de découvrir qui de Sophia et Daniel aura finalement obtenu le poste? C'est seulement le mardi 12 mars que Pascal annoncera sa décision. Dans le résumé de l'épisode en question, on apprend qu'« Audrey ne cachera pas sa déception », mais on ne parle pas de la réaction de Sophia et Daniel.

Est-ce qu'il serait possible que ni l'un, ni l'autre ne reçoive cette nouvelle affectation? Et si on nous présentait un nouveau personnage? À quelques semaines de la fin de la saison, ce serait inopiné, mais pas impossible. Chose certaine, Audrey avait affiché ses couleurs et affirmait qu'elle espérait voir Sophia assumer ces nouvelles responsabilités. Est-ce dire que Daniel aura été choisi si l'infirmière en chef s'avoue déçue?

Chose certaine, nous avons bien hâte de voir comment tout ça se dessinera.

Rappelons que, récemment en entrevue, Ludivine Reding nous confiait qu'un moment marquant attend Sofia dans les prochaines semaines. « [...] on a tourné des trucs et pour moi c'était vraiment le fun cette semaine-là! », nous disait-elle. Plus de détails ici.