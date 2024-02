« C'est sûr que Sophia va être challengée », nous racontait la talentueuse comédienne Ludivine Reding, à propos de la suite de la saison pour son rôle dans STAT, alors que nous la croisions sur le tapis rouge déroulé pour la série FEM.

« Il y a trois semaines, on a tourné des trucs et pour moi c'était vraiment le fun cette semaine-là! Parce qu'il y a un patient, il lui arrive quelque chose et Sophia est très investie. » Bien entendu, la comédienne ne peut nous dévoiler trop de détails concernant la quotidienne, mais ce serait la première fois que nous pourrons voir le personnage « faire quelque chose comme ça ».

Nous savons que la production bénéficie d'environ un mois d'avance sur ses tournages, entre le moment où ils capturent d'abord les scènes, puis la période où elles sont diffusées. Nous pouvons donc nous attendre à découvrir très bientôt ce dont il s'agit.

Fera-t-elle une manœuvre médicale risquée? Serait-ce à propos d'un patient qu'elle connaît dans sa vie privée? Ou encore, prendra-t-elle une initiative qui pourra l'aider à démontrer sa valeur en tant que gestionnaire? Il faudra rester à l'affut de l'action des prochains épisodes pour en apprendre davantage et obtenir réponse à nos hypothèses.

Notons que la trame de la jeune femme se fait plus sage et sans remous cette saison. D'ailleurs, elle est en lice pour obtenir un poste d’infirmière-chef. Cette décision est pour l'instant restée sans écho.

Côté cœur, même si « Jacob a la tête à ce qui se passe avec son père », « pour l'instant, de ce qu'on voit à la télé, ils sont en amour. Sophia essaie d'être là pour Jacob. »

STAT se poursuit, du lundi au jeudi, 19 h sur ICI Télé.