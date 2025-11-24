STAT répond à un souhait des téléspectateurs

Pour la finale de mi-saison, l'autrice de STAT, Marie-Andrée Labbé, a décidé de répondre positivement à un souhait souvent formulé par les adeptes de la série dans les dernières semaines.

En effet, dans la bande-annonce dévoilée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on assiste au retour d'un personnage bien-aimé, Marc-Olivier joué par Anglesh Major, qui fait un retour entre les murs de Saint-Vincent.

Découvrez la bande-annonce ici.

Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ce retour ne se fera pas dans le bonheur total, surtout pour Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément), puisqu'il survient en même temps que des restructurations à l'hôpital, qui vont bousculer les employés en place.

Cette décision a été prise par Pascal St-Cyr et Claude Coupal (Normand D'Amour et Caroline Néron), pour permettre d'assurer la qualité des soins alors que les budgets sont en baisse.

C'est bien sûr un grand bonheur de retrouver Anglesh Major dans ce contexte. Nous espérons qu'il soit là pour de bon!

Découvrez ici tout ce qu'on peut vous dire sur la finale de mi-saison de STAT, qui ne laissera personne indemne. Deux personnages bien-aimés se retrouvent en grand danger...

C'est à ne pas manquer ce mardi à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. STAT reprendra du service le mardi 6 janvier à 20 h.

Consultez ici notre calendrier de la rentrée télé de l'hiver, pour savoir quand commencent les nouveautés et vos émissions préférées.