L'autrice de STAT a concocté une finale de mi-saison qui vous glacera le sang

À l'image de Luc Dionne et Dumas, Marie-Andrée Labbé signe un épisode marquant de STAT pour clore la mi-saison, qui vous sera présenté mardi prochain sur les ondes de Radio-Canada.

Dans celui-ci, l'autrice continue de s'intéresser à deux cas médicaux que l'on connaît déjà. D'une part, celui de Jean-Philippe Boivin, joué de main de maître par Xavier Bergeron, un jeune homme qui croyait avoir le syndrome de Gilles de la Tourette, mais qui découvrira ce qui l'accable réellement. Avec ce sujet, l'autrice s'intéresse aux effets pervers des réseaux sociaux et vous ne serez pas surpris d'apprendre que cela existe réellement.

Il y a aussi le cas de Patrick O'Brian, ce jeune alcoolique interprété par Matthieu Pepper, dont la fin de vie est annoncée s'il ne reçoit pas un nouveau foie. La famille tentera tant bien que mal de trouver un donneur, mais l'issue de cette histoire en surprendra plus d'un.

En parallèle, une vague d'agressions et de féminicides se poursuit, tandis que l'enquête d'Alexis Fortin (Emmanuel Bédard) progresse très lentement. Le ou les agresseurs s'intéressent à des femmes qui occupent des métiers de tête, non traditionnels. Un parallèle se dessinera avec certains personnages que vous connaissez déjà et le portrait n'est pas reluisant. Le témoignage d'une patiente fera avancer les choses.

Pendant ce temps, Pascal St-Cyr (Normand D'amour) réserve une surprise à ses employés, une restructuration à l'hôpital qui risque de bousculer bien des choses. Emmanuelle (Suzanne Clément) se retrouvera au coeur de ces changements et elle ne le prendra pas avec bonheur. De l'autre côté, les choses avancent pour Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) qui montre plus que jamais sa vraie nature odieuse. Des actions qui ne peuvent être sans conséquence sur sa famille...

Stupeur et frissons sont au menu pour les dernières minutes de la mi-saison, sur l'air de « Here Comes The River » de Patrick Watson, alors que l'autrice a choisi de mettre en danger deux de ses personnages bien-aimés. Une décision qui vous glacera sans aucun doute le sang!

Comme c'est souvent le cas, il faudra attendre en janvier pour connaître leur sort. La suite de l'intrigue promet d'être TRÈS mouvementée et bouleversante. Pour celles et ceux qui ont déjà vu l'épisode sur l'Extra d'ICI Tou.tv, 🤫. La série reprendra le mardi 6 janvier à Radio-Canada.

La finale de mi-saison est à voir le mardi 25 novembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada ou dès maintenant sur l'Extra de Tou.tv.