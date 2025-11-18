Une finale de mi-saison de Dumas qui va vous laisser pantois

Comme on s'en doutait, Luc Dionne a concocté une finale de mi-saison à Dumas qui va nous laisser sur le bout de notre siège pendant toute la pause des fêtes. Pour ce faire, l'auteur a momentanément mis de côté les nouveaux clients chez Intelco pour s'intéresser à l'équipe en place.

D'une part, Anthony (Jason Roy Léveillée) reçoit depuis quelque temps des appels inquiétants, une voix sombre qui lui fait des menaces à peine voilées. Sophie (Marie-Lyne Joncas), pour sa part, a eu la peur de sa vie en voyant réapparaître son ex-conjoint, qu'elle estime violent et dangereux. Il est maintenant en prison.

Pendant ce temps, Patrick Décarie (Pierre-Yves Boies) s'amuse à terroriser tout le monde en ville, pour retrouver les 2 millions $ qui lui appartiennent, et que Cazal (Laurent Lucas) a dissimulés en faisant croire à tous que l'argent n'existe plus. Cette semaine, Décarie payait une visite surprise à Stéphanie Guérin (Isabel Richer) et ses filles, question de mettre tout le monde sur les dents, incluant Jean Dumas (Gildor Roy) qui craindra pour la sécurité de sa famille.

D'autre part, il y a aussi du beau dans l'histoire. Jean Dumas n'est plus le même homme et il fait tout ce qu'il peut pour améliorer ses relations avec sa famille, à la surprise générale. Depuis qu'il a cru perdre Charlie (Lili Francke Robitaille), tout a changé. Pour elle aussi, les choses ont pris un tournant pour le meilleur, puisque la jeune femme vit une histoire d'amour avec nul autre que Jérôme (Pierre-Alexis St-Georges), un match parfait qui ne manque pas de nous faire sourire à tous coups.

Toutes ces histoires, beau comme moins beau, vont culminer dans l'épisode qui ferme la mi-saison, qui sera présenté lundi prochain sur les ondes de Radio-Canada. L'auteur Luc Dionne nous avait promis une surprise en lien avec Éric Bonin (Vincent Leclerc) et vous serez servis. « Arrêtez de chercher, vous ne trouverez jamais », nous disait Luc Dionne au début de la saison. Il a eu raison!

Les dernières minutes de l'épisode nous amènent vers un revirement de situation particulièrement inquiétant, qui nous fera craindre le pire pour l'un des personnages principaux de la série. Malheureusement, il faudra patienter jusqu'au lundi 5 janvier à 20 h pour connaître la suite.

Espérons que l'auteur laisse tout le monde en vie, dans ce qui s'avère être l'une de nos séries québécoises préférées, tous genres confondus! Personne ne sera déçu de ce prochain épisode, dans lequel les rires, la romance et le suspense se mélangent habilement, pour notre plus grand bonheur. Vivement la suite!