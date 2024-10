STAT : La fin de la bande-annonce de l'épisode de lundi vous arrachera le coeur

Une courte bande-annonce de l'épisode de lundi de STAT a été partagée sur les réseaux sociaux de l'émission quelques heures avant sa diffusion.

Dans celle-ci, on peut voir Jacob (Lou-Pascal Tremblay) s'emporter dans une salle d'examen, Audrey (Samantha Fins) confirmer qu'elle se sépare et Daniel (Bruno Marcil) demander à Isabelle (Geneviève Schmidt) ce qu'il se passe, constatant probablement qu'elle n'est pas dans son assiette.

Toutefois, ce sont les dernières secondes qui frappent le plus. On peut y avoir la chirurgienne atteinte d'un cancer du sein pousser un cri de désespoir bouleversant dans sa cuisine. Impossible de rester de glace face aux malheurs vécus par la médecin. Celle-ci a décidé de suivre sa chimiothérapie chez elle, loin des regards de ses proches, leur laissant croire qu'elle était désormais hors de danger.

On se rappellera qu'un accessoire porté par la malade lors de ses traitements à domicile a beaucoup fait jaser. Apprenez-en plus ici.

Voyez une image de ce moment de détresse et la bande-annonce de lundi au bas de l'article.

Les synopsis des épisodes de cette semaine nous indiquent que la crise de Jacob concerne le dossier d'Amine, cet étudiant étranger atteint d'un cancer qui devra être rapatrié dans son pays en raison de frais de santé trop élevés.

L'histoire du bébé abandonné se poursuivra aussi cette semaine. Les téléspectateurs croient d'ailleurs que Delphine (Virginie Ranger-Beauregard) se proposera pour adopter l'enfant, comme elle a déjà entrepris des démarches pour devenir maman.

Le personnage de Mylène Lapierre (Isabelle Blais) apparaîtra aussi cette semaine, alors que celle-ci insistera pour que Pascal (Normand D'Amour) assiste au souper annuel des administrateurs. Il sera également question du père d'Éric (Stéphane Rousseau), qui recevra une mauvaise nouvelle de la bouche d'Isabelle jeudi soir.