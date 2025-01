Star Académie : Les téléspectateurs agacés par un détail

Dimanche soir était présentée la grande première de la nouvelle saison de Star Académie.

Il y avait tout un programme pour ce grand variété de deux heures. En plus des nombreuses annonces et des performances des candidats en danger, il y avait un numéro d'ouverture flamboyant, un hommage à Richard Desjardins, une visite du loft des académiciens avec Marc Dupré et Mona de Grenoble, puis le dévoilement de la chanson-thème de l'émission interprétée par les 14 académiciens. Voyez ce que les téléspectateurs ont pensé du nouvel hymne de l'émission.

Avec tout ça, l'émission a duré 25 minutes supplémentaires et donc, les gens qui l'écoutaient sur leur télévision avec quelques minutes de décalage ont manqué le dévoilement des gagnants du vote du public et la chorégraphie sur la nouvelle chanson-thème.

Ceci a engendré de la colère chez bien des téléspectateurs, qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux.

Ce 30 minutes de retard s'est décuplé lorsqu'est venu le temps pour Garou de faire son compte-rendu au loft. Celui-ci devait avoir lieu à 21 h 45, mais à 23 h le directeur n'était toujours pas arrivé. Puis, quand tout le monde avait pris place dans la salle, il y avait, semble-t-il, un immense décalage entre les paroles et les images.

« C’est cacophonique oufff heureusement qu’il y a juste quelques micros d'ouverts… »

« Sur Illico+ zéro synchronisation entre le son et ce qu’on voit. Dommage, on dirait qu’on voit de vieilles images sur le son actuel »

On peut dire que cette première soirée, parsemée de moments magiques disons-le, aura donné des sueurs froides à certains membres de la production et pas seulement en raison du débordement. On vous parle d'un autre souci majeur ici.

À l'avenir, nous conseillons aux téléspectateurs d'enregistrer l'émission suivante les dimanches soirs pour être certains de ne rien manquer. Il serait surprenant que le variété de Star Académie s'étire encore d'une demi-heure, mais quelques minutes supplémentaires sont suffisantes pour manquer le dévoilement de la personne exclue de la semaine, ce qui est assez frustrant.

Pour revoir le premier variété dans son entièreté, c'est par ici.