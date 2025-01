Du Céline Dion comme chanson-thème de Star Académie 2025 : Le public s'exprime

Ce dimanche soir, Star Académie présentait son premier variété dans lequel était dévoilée la nouvelle chanson-thème de l'émission.

Comme avec les Star Académie d'une autre époque, la production a choisi d'utiliser une chanson déjà connue pour en faire son hymne.

Ainsi, « Ne partez pas sans moi » de Céline Dion devient le chant de ralliement de cette mouture 2025.

Il faut savoir que cette pièce a déjà été utilisée à la Star Academy en France, et pas plus tôt qu'il y a deux ans... Bien que la chanson est accrocheuse et énergisante, on se demande pourquoi ne pas avoir osé la nouveauté. En même temps, est-ce bien grave si la France a utilisé le même hymne avant nous?

Chose certaine, le public québécois semble conquis par ces paroles exaltantes de Nella Martinetti et ce rythme porteur d'Atilla Şereftuğ.

« Super bon choix de chanson, c’est très rassembleur! »

« Super chanson !!! »

« Je l’adore »

« Très bon »

« Excellent choix de chanson! Un immense honneur à notre grande Céline Dion! 👌👏🫶 »

« J’ai adoré…très entraînante. Elle est devenue un ver d’oreille. »

On risque fort de fredonner cette pièce de 1988 tout l'hiver, partout au Québec!

Notons que les Variétés de Star Académie sont présentés les dimanches à 19h et les quotidiennes sont diffusées du lundi au jeudi à 19 h 30.