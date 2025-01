Star Académie : Des sueurs froides en coulisses?

En ce dimanche 19 janvier, TVA diffusait la première émission de la nouvelle saison de Star Académie.

Le commentaire qu'on retrouvait le plus sur les réseaux sociaux de l'émission dimanche soir, c'était : « Je ne peux pas me connecter ».

En effet, le site rendait d'abord impossible la votation, puis la page est devenue soudainement « introuvable ». Une bonne vieille « erreur 404 » que les informaticiens connaissent trop bien.

La production a-t-elle été dépassée par son succès? Avait-elle prévu obtenir autant de visites? Chose certaine, on peut s'imaginer qu'il y a eu des sueurs froides en coulisses alors que l'équipe web de TVA s'efforçait de corriger le problème.

En direct à la télé, Jean-Philippe Dion a admis qu'il y avait eu des petits soucis avec la plateforme de votation, mais que le tout était rentré dans l'ordre. Par contre, un peu plus tard, les problèmes sont revenus de plus belle et bien des gens n'ont pas pu s'exprimer pour leur coup de coeur chez les garçons.

Tous ces votes qui n'ont pas pu être compilés auraient-ils pesé dans la balance? Peut-être bien, mais nous ne le saurons jamais, donc mieux vaut croire que non.

Notons que chez les filles, c'est Victoria qui a été choisie par le public et du côté des garçons, c'est Yoann qui a remporté contre ses deux adversaires du Nouveau-Brunswick.

Outre des problèmes techniques, cette grande première a été marquée par un numéro grandiose en hommage à Richard Desjardins.