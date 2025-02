Star Académie : La fin de cette nouveauté controversée?

Depuis la mise en ondes de la saison 2025 de Star Académie, pas une semaine ne passe sans que la production du populaire télécrochet ne soit égratignée par les téléspectateurs. En ce sens, si la plupart des nouveautés apportées pour la nouvelle cohorte ont effectivement fait jaser, aucune d'entre elles ne l'aura autant été que la remise des bulletins hebdomadaires.

Ce système de notation, instauré dès la première semaine des la compétition, a pour but d'inciter les académiciens à repousser leurs limites et rehausser leurs points faibles. Cependant, plutôt que d'être une mesure positive, contribuant au dépassement de soi, les bulletins ont eu pour effet d'attiser la grogne du public. Les détails ici. L'académicienne évincée de la semaine, Zoey, s'est même prononcée sur le sujet dans cet article.

En somme, bien que la production n'ait pas encore statué sur la question, se pourrait-il que l'ère des controversés bulletins à Star Académie soit révolue? C'est du moins ce qu'on pourrait croire, à en juger leur absence pure et simple lors des quotidiennes diffusées cette semaine. La semaine précédente, ceux-ci avaient même fait place à des messages provenant des proches des académiciens.

D'ailleurs, l'étoile de la semaine, une autre mesure décriée sur les réseaux sociaux de l'émission, n'a également pas été remise au cours des dernières quotidiennes. Simple trêve ou réelle finalité? Rien n'est moins sûr, mais gageons que la production est attentive aux remarques du public.

Rappelons que la semaine dernière, une candidate a été la cible de virulentes critiques, après avoir opté pour une chanson différente de celle qui lui avait été suggérée, pour sa mise en danger. On en parlait ici.

Ce dimanche, deux duos devront défendre leur place sur la scène du grand variété, Katrine et Loïc, et Laurence et Joël, où l'un d'entre eux sera évincé de la compétition. Découvrez ici qui seront les artistes invités du variété diffusé ce dimanche à TVA, dès 19 h.