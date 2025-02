Les bulletins de Star Académie ont été plutôt pénibles pour Zoey

Zoey a été éliminée de Star Académie dimanche dernier après avoir interprété « Danse avec moi » de Martine St-Clair.

La jeune académicienne ne croit pas que le choix de la chanson soit responsable de son élimination. « Si ça avait été mon choix, je n'aurais pas choisi ça, mais c'est eux qui nous l'imposent et ça fait partie du jeu. Ce n'est pas grave. C'est comme ça que ça devait se passer et ce n'est pas plus grave que ça », indique-t-elle.

Lorsqu'on lui demande ce qui a été le plus difficile pour elle dans son expérience à Star Académie, elle répond ceci : « Je pense que c'est mon dernier bulletin que j'ai eu parce que ça faisait plusieurs fois qu'on me disait de sortir de ma zone de confort. Je sentais personnellement que je l'avais fait. Même les autres académiciens trouvaient que j'étais dégênée et que j'étais vraiment présente. Donc, la troisième fois qu'on me l'a dit, c'est là que j'ai dit la fameuse phrase : "Coudonc, il faut-tu que je fasse la split?" Parce que je ne voulais pas dépasser la limite de ne plus être moi-même, d'en donner trop, que ce ne soit plus authentique. »

Je suis fière d'être restée moi-même dans tout ça et de m'être respectée.

Une rencontre avec Garou l'a un peu éclairée sur la réflexion des professeurs. « En fait, c'est quelque chose que je n'osais pas assumer, mais dans ma tête je sais que je suis fière de moi, je suis confiante, mais j'ai tout le temps essayé de m'effacer un petit peu par peur de déranger. Et de le nommer à Garou, il a pu me dire : "Ok, c'est ça qu'on voulait dire, c'était ça la petite barrière qu'on essayait de briser, c'était que tu ne t'assumes plus. Tu t'assumais, mais à moitié." »

Elle termine en disant : « Mais là, je suis contente que cette semaine, j'ai pu m'assumer à 100 % et c'est pour ça que je repars la tête haute. »

Zoey nous indique aussi que le meilleur conseil qu'elle a reçu à l'académie provenait de Pierre Lapointe : « Toujours aller au bout de l'exercice. Avant d'abandonner, de l'essayer à fond. Je suis contente d'avoir suivi ce conseil-là parce que grâce à ça, j'ai pu essayer plus de styles, sortir de ma zone de confort, et découvrir des choses que je n'aurais pas nécessairement essayées si je n'avais pas été à l'académie. »

Rappelons que la jeune femme nous a aussi parlé de la situation avec Laurence, qui a fait couler beaucoup d'encre. Lisez le tout ici.