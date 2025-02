Star académie : Zoey s'exprime face à la situation avec Laurence, qui a été beaucoup décriée

Zoey a dû quitter l'académie dimanche après que Victoria ait été sauvée par le public et Laurence, par les professeurs.

Depuis la semaine dernière, les téléspectateurs de Star Académie s'indignent sur les réseaux sociaux par rapport à Laurence qui a eu le droit de changer la chanson qu'elle allait interpréter pour défendre sa place dans la compétition lors du cinquième variété.

Bien que les gens parlaient d'une injustice, Zoey, elle, n'a pas vu la chose ainsi.

« Ça a peut-être été déformé dans le sens où Laurence a vraiment essayé. Moi et Victoria, on connaissait déjà nos chansons. Ce sont des chansons qu'on maîtrisait déjà, versus Laurence, à qui on a imposé une chanson complètement hors de son style habituel. Elle ne connaissait aucunement la chanson. »

Les profs ont voulu lui créer une nouvelle version, un petit peu plus à sa couleur, mais par manque de temps, ils n'allaient pas y arriver d'ici dimanche. Vu qu'il restait deux jours avant le vrai variété, ils ont dit : "Regarde, on va te donner une chanson que tu connais".

« Je pense qu'elle va continuer à travailler cette chanson-là, mais avec un petit peu plus de temps. Ce n'est pas plus grave que ça », conclut-elle.

Rappelons que le producteur Jean-Philippe Dion a dû aussi intervenir à propos de cette situation, qui commençait à dégénérer sur les réseaux sociaux. Lisez sa réponse au public ici.

Zoey a-t-elle été surprise d'être éliminée? « Je ne te mentirai pas que oui », nous dit-elle. « Avant de monter sur scène, je n'arrêtais pas de dire : "On se voit la semaine prochaine à l'académie!" Ça m'a permis d'être dans le moment présent et de le vivre à fond. »

Je suis contente, mais je ne m'attendais pas que ce soit mon moment de partir parce que je m'étais full investie et je m'étais plus assumée.

« Mais au moins, je suis contente de partir avec une prestation dont je suis fière. Je retourne à la maison la tête haute. »

