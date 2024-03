Dimanche, nous avons assisté à l'arrivée traumatisante de Patricia Paquin dans Sortez-moi d'ici.

L'animatrice, vêtue d'une robe de soirée rouge, a été installée dans une cage en verre qui se remplissait d'eau... et de serpents.

Deux de ses acolytes devaient réussir à faire passer un anneau dans différentes boîtes, remplies de bestioles, pour sortir la campeuse de sa situation malencontreuse.

Le défi qu'a dû relever Patricia Paquin était l'un des (pour ne pas dire « le ») plus périlleux depuis le début de Sortez-moi d'ici.

La star avoue même en avoir gardé des séquelles. Apprenez-en plus ici.

À son micro de Rythme FM lundi midi, elle révèle que l'histoire ne s'arrête pas là...

En effet, une fois sortie de son vivarium, lorsque les caméras se sont finalement éteintes, elle a vécu une autre situation perturbante.

« Je regarde Alex et Jean-Philippe et je leur dis : "il y a des serpents dans ma robe". Là, ils font : "ben non". Je fais : "je pense qu'il y a des serpents dans ma robe...". Et là, il y a deux rangers qui mettent leurs mains dans ma robe. Et, quand on regarde ma photo sur Instagram [voyez-la au bas de l'article], vous allez comprendre : on voit que les poissons [serpents, NDLR] veulent rentrer en dessous de mes bras parce que j'avais des manches larges. J'avais deux serpents autour de la taille. J'ai failli mourir », raconte-t-elle, face à une Marie-Ève Janvier stupéfaite.

Bravo à Patricia Paquin qui, grâce à son courage, nous a livré un brillant moment de télé!

