Ce dimanche, les téléspectateurs ont découvert le deuxième épisode de la seconde saison de Sortez-moi d'ici.

Dans celui-ci, Alex Perron et Clodine Desrochers ont dû escalader une structure tout en récoltant des étoiles cachées dans des boîtes en bois au contenu non invitant.

De plus, alors qu'ils s'époumonaient à monter la tour, une substance visqueuse leur était déversée sur la tête.

Les animateurs (et les campeurs) ont, à quelques reprises, mentionné à quel point le fluide baveux était malodorant.

Nous avons donc demandé à Jean-Philippe Dion, animateur et producteur de l'émission, de nous expliquer ce que renfermait cette substance qui dégoûte tant les participants.

« C'est végétal. C'est du chou fermenté avec du noni [fruit originaire de l'Asie du Sud-Est] qui sent le vomi », nous confie Jean-Philippe. À ça, on ajoute parfois une sorte de slime (une pâte gluante et élastique populaire auprès des enfants) pour donner la consistance visqueuse, de la ripe de bois et de la terre pour que le tout reste collé aux corps et aux vêtements des participants.

« Des fois, pour les défis, ça prenait de grandes quantités d'affaires dégueulasses, donc il y avait de gros barils en métal et là, avec une perceuse avec un vilebrequin, toute l'équipe essayait de malaxer de grandes qualités », nous explique-t-il.

Il y a même un chef sur place qui s'occupe de ces liquides. « Il s'assure que les odeurs soient respectées. Il y a même certains défis où il y a des entrailles d'animaux, mais pour être sûr que ce soit sécuritaire, c'est gardé sur la glace jusqu'au dernier moment. »

En plus d'un chef pour les substances dégoûtantes, il y a d'autres corps de métiers particuliers sur le plateau de Sortez-moi d'ici. Par exemple : « Il y a des gardes-chasse qui s'occupent des animaux et du personnel médical en tout temps ». Il ajoute : « Moi, ce qui me stresse, c'est que, quand ils nous amènent sur le site d'un défi, il y a l'ambulance de stationnée. » Grâce à toutes ces précautions, les campeurs sont en sécurité.

Notons que la semaine prochaine, Rosalie Vaillancourt et Clodine Desrochers accompliront un défi que Jean-Philippe Dion avoue qu'il ne ferait jamais, sous aucune condition. Découvrez lequel ici.