Ce dimanche, un énième épisode de Sortez-moi d'ici était diffusé, apportant avec lui son lot de surprises et de bestioles absolument dégoûtantes. Ainsi, Alex Perron et Audrey Roger ont dû affronter leurs peurs ce soir dans l'hôtel 13 étoiles, où une série de répugnantes et effrayantes créatures les y attendaient. La paire de campeurs devait s'infiltrer dans chacune des pièces de la bâtisse abandonnée pour récolter un maximum d'étoiles, afin de bonifier le souper de la soirée.

Dans l'hôtel désaffecté, Audrey et Alex furent les témoins horrifiés de rencontres fortuites avec des serpents, des entrailles dégoulinantes et autres substances malodorantes. Quand le duo est entré dans la salle de bain, qui était infestée de grenouilles, le coeur d'Audrey s'est arrêté de battre : « Les grenouilles, ça me dégoûte » a-t-elle révélé. Il s'agit de sa plus grande phobie. Malgré tout, pour un bon bol de spaghetti, les deux célèbres candidats ont retroussé leurs manches et se sont dépassés pour leurs coéquipiers. À la fin du défi, la comédienne de 25 ans s'est même exclamée :

« Je n'ai jamais été aussi fière de moi de toute ma vie! »

Or, après les heureuses festivités du festin tomaté et chocolaté qui fut servi aux campeurs, les choses se sont corsées pour eux, qui ont dû faire face au défi d'élimination.

D'ailleurs, on peut dire que ces dernières semaines, les campeurs de la 2e saison de Sortez-moi d'ici ont été plutôt gâtés du côté de l'élimination des leurs. En effet, entre le retour in extremis d'Alex et le congé de gala de la jungle offert par Gildor Roy, la semaine dernière, le camp est resté sensiblement le même. Malheureusement, malgré l'incroyable chimie et les liens d'amitié que les campeurs ont pu tisser ensemble au fil de l'aventure, une élimination crève-coeur est survenue ce soir, au terme d'un gala au cours duquel les célèbres candidats devaient situer avec le plus de précision sur une carte la région panaméenne de Gamboa.

Suite à leur estimation erronée, se sont alors retrouvés en danger Rosalie Vaillancourt, Alex Perron et Audrey Roger pour l'ultime défi, qui consistait à dévisser le plus de pastilles que possible, dans un temps imparti. Toutefois, pour cause d'égalité, Rosalie fut sauve, laissant à Audrey et Alex le sort de leur aventure entre le temps qu'ils ont pris pour retirer le même nombre de pastilles. Bien que la production ait décidé de nous faire patienter jusqu'à dimanche prochain afin de connaître le candidat éliminé, nous pensons qu'il s'agit d'Audrey. En effet, d'après les images du défi, l'humoriste et chroniqueur avait dévissé 2 pastilles bien avant qu'Audrey ne fasse de même. Rosalie serait donc parvenue à retirer 3 pastilles.

Véritable force tranquille, Audrey est très appréciée au camp et si c'est bel et bien elle qui quitte, il sera assurément déchirant d'assister aux retrouvailles. En outre, plus rapidement qu'on le croit, la 2e saison de l'émission prendra fin. Découvrez quand aura lieu le couronnement de la gagnante ou du gagnant ici.

