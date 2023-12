Sonia Vachon s'ouvre, en larmes, sur la raison pour laquelle elle a quitté Deux filles le matin

Sonia Vachon s'est récemment entretenue avec Marie-Claude Barrette à son podcast Ouvre ton jeu.

L'animatrice et comédienne s'est ouverte sur différents sujets, dont la raison de son abandon de l'animation de Deux filles le matin.

« Je n'étais plus capable d'entendre... », dit-elle d'abord, alors étranglée par l'émotion. « On recevait toutes sortes de monde. On recevait des femmes qui parlaient de traitements de cellulite, de traitements de toutes sortes d'affaires. Et, à un moment donné, je me disais : "mon Dieu, je représente tout ce que la femme ne veut pas être". »

« Et ça, ça devenait de plus en plus dur pour moi », enchaîne-t-elle. « Un jour, je me souviens, on reçoit un médecin français, je ne sais plus trop de quoi il venait nous parler, mais ça avait un lien avec le corps et tout ça. Je me souviens après ça, France Beaudoin était tellement choquée, elle me dit : "Il est où? Il est où?" Elle voulait le rattraper pour aller lui dire : "vous êtes médecin et vous dites des choses comme ça?" Il est venu me voir à la fin de l'émission et il m'a dit : "vous êtes mignonne, il ne faut pas rester comme ça!" »

Moi, je suis restée sans voix.

« Je me suis dit que je n'étais plus capable d'entendre tous les jours qu'il y a une partie de moi qui représente ce que les femmes ne veulent pas avoir. C'est ça qui a miné ma confiance en moi. »

Elle ajoute : « À un moment donné à Deux filles le matin, j'ai reçu une lettre. C'était au tout début, on commence l'émission. C'est une femme qui m'écrit des bêtises incroyables parce qu'on avait tenté un peu de roux dans mes cheveux, elle me dit : "mets-toi un nez de clown et ça va faire l'affaire" et, à la toute fin, elle me disait : "Par respect pour ton public, maigris donc!" »

Son discours, extrêmement touchant, a ému beaucoup de vedettes québécoises, dont Guylaine Guay, qui écrit en commentaire : « Merci Sonia . On sait ce que c’est être une grosse femme à la télé . Solidarité et douceur vers toi ❤️ ».

Notons qu'on peut voir Sonia Vachon à la télé dans 5e rang ainsi que dans la nouveauté Temps de chien, disponible actuellement sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv. De son côté, Marie-Claude Barrette a annoncé qu'elle lancerait bientôt sa nouvelle plateforme de contenus. Tous les détails ici.

Vous pouvez écouter le podcast complet de Marie-Claude Barrette avec Sonia Vachon ici.