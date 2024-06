Sonia Benezra de retour à la télé très bientôt

Depuis les années MusiquePlus, où elle a bâti sa renommée d'animatrice hors pair et de personnalité publique chevronnée, Sonia Benezra entretient un lien d'amitié avec le groupe derrière le succès « I Want It That Way ». Il s'agira ainsi de retrouvailles pour Sonia et AJ, auxquelles il nous tarde d'assister!

Par ailleurs, qu'il ne s'agisse d'une histoire d'un soir ou d'une semaine complète à occuper nos écrans, nous profiterons de chaque instant où l'ex-animatrice de Benezra reçoit figurera dans nos télés, elle qui dispose d'un don immuable pour communiquer sa bonté envers autrui et sa ferveur culturelle.

L'émission Bonsoir bonsoir est diffusée du lundi au jeudi à 21 h, sur les ondes d'ICI Télé.