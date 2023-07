Positif et négatif : Le public commente l'animation de Sonia Benezra à Bonsoir bonsoir

C'est cette semaine que Sonia Benezra remplace Jean-Philippe Wauthier à l'animation de Bonsoir bonsoir.

Les téléspectateurs étaient emballés d'apprendre qu'ils pourraient enfin la retrouver à la barre d'un talk-show, même si ce n'est que pour quatre petits jours.

Rapidement, après la diffusion de l'émission de lundi, en direct, les téléspectateurs se sont lancés sur leur clavier afin de commenter la première performance de l'ancienne vedette de MusiquePlus.

La plupart des gens sont emballés par sa générosité, son élégance et son professionnalisme.

De notre côté, nous apprécions grandement son dévouement et sa passion. L'amour qu'elle a pour ce métier rejaillit jusque dans notre salon. On sent qu'elle a bien fait ses devoirs et qu'elle connaît ses invités.

Concernant l'aspect plus négatif, des fans de l'émission lui reprochent son manque d'écoute. Elle ne laisserait pas ses invités s'exprimer, selon quelques internautes. Voyez quelques commentaires au bas de l'article.

Pour notre part, on doit dire qu'on la sent moins à l'aise dans l'aspect plus humoristique de l'émission. La chronique de Marilou Morin l'a certainement sortie de sa zone de confort, mais, encore une fois, son dévouement vient sauver la mise. On lui enfile un boa (le châle, pas le serpent) autour du cou et place un éventail géant dans les mains, puis elle rigole. Pas d'ego mal placé pour Mme Benezra.

Pas de doute qu'elle saura combler les attentes, pourtant élevées, des téléspectateurs cette semaine.

Découvrez ici qui elle accueillera sur son plateau jusqu'à jeudi.