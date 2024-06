Le mardi le 25 juin, la production de Bonsoir bonsoir avait invité sur son plateau Nathalie Petrowski et Simon Boulerice afin qu'ils donnent leur avis sur le documentaire de Céline Dion, qui venait à peine de sortir sur Prime Video.

Nathalie Petrowski était plus rationnelle dans sa perception du film alors que Simon Boulerice l'a jugé davantage avec ses émotions. La discussion s'est vite enflammée, ce qui a beaucoup fait réagir les téléspectateurs sur les réseaux sociaux.

« Bravo à la belle cacophonie de Nathalie et Simon où finalement nous n’avons rien appris ce soir sur Céline à parler un par-dessus l’autre comme ça… 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ »

« L'entrevue avec Simon et Nathalie sur le film de Céline c'était cacophonique... pour ma part ça n'a pas rendu service au film. On dirait qu'on avait perdu le contrôle sur l'entrevue. Et l'animateur aurait dû écouter le film son entrevue aurait été sûrement mieux diriger. »

« Pour Simon et Nathalie , vous devriez faire comme le débat des chefs c.a.d chacun 2 min d'intervention 😁 »

« La cacophonie de ce soir… pu capable. »

La journaliste et critique Nathalie Petrowski a l'habitude de polariser et n'a pas fait exception mardi soir (on vous épargne d'ailleurs les commentaires, parfois violents, des internautes).

Par contre, certains téléspectateurs (et nous faisons partie de ce groupe) ont beaucoup aimé l'amalgame de leurs deux énergies dans un débat.

« Nathalie et Simon: super team! J'adore! »

« Très bonne émission....Le combat Simon et Nathalie....trop drôle... »

« Trop drôle les échanges avec Simon et Nathalie 😂😂 et JP de répondre de lâcher Céline car elle est déjà à terre 🤣🤣 »

Pourquoi ne pas faire de cette « bande de deux » un segment récurrent pour critiquer certains projets culturels québécois?

Le documentaire Je suis : Céline Dion est disponible sur la plateforme Prime Video dès maintenant.