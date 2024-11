Siméon se fâche dans STAT

La semaine de STAT bat son plein, nous captivant au passage. Dans une bande-annonce dévoilée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on s'inquiète encore pour Isabelle Granger (Geneviève Schmidt), alors que son fils Siméon monte le ton devant Pascal St-Cyr (Normand D'amour).

Depuis le début de la troisième saison, le jeu de Benjamin Gratton, qui prête ses traits à Siméon, s'avère assez touchant, alors que le jeune homme autiste accompagne sa mère qui reçoit des traitements pour un cancer du sein.

Cette semaine, Isabelle a refusé l'aide de Daniel (Bruno Marcil), par peur de retomber en amour avec lui. Ce dernier a alors suggéré à Pascal St-Cyr de s'impliquer davantage auprès de son fils. Est-ce à l'une de ces tentatives que nous assisterons dans l'épisode de mercredi?

Quoi qu'il en soit, on peut entendre Pascal St-Cyr dire : « Je peux faire ça une autre fois, on regardera ça ensemble ».

À cela, Siméon répond par la colère : « Non, maintenant, MAINTENANT! »

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

De quoi s'agit-il selon vous? Assise sur le lit, on peut voir Isabelle Granger rester placide pendant cet argument. Est-ce la manière que Siméon utilise pour demander à Pascal de s'impliquer davantage, bien qu'il ne sache pas que ce soit son père? Probablement...

Ce sera à voir ce mercredi, 19 h à Radio-Canada, dans STAT.

Par ailleurs, Philippe Dupéré et Ève Lemieux (Patrick Labbé et Bénédicte Décary) se retrouveront. Une accolade aura encore lieu entre le psychiatre et sa patiente. Celui-ci finira-t-il par succomber à ses pulsions?

On voit aussi dans la bande-annonce que rien ne va plus entre Éric et son père (Stéphane Rousseau et Rémy Girard). Ces deux-là réussiront-ils à régler leurs différends?