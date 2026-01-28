Second souffle pour cette série sur la dépendance avec l'auteur d'In Memoriam

La basse-ville de Québec accueille depuis quelques semaines le tournage d'une nouvelle série, Bonne nuit Chuck, un projet sur la dépendance qui fait suite à Bon matin Chuck paru en 2023. Ce second souffle, orchestré par Saint-Laurent TV et Sphère Média, se fait avec l'auteur d'In Memoriam, Pierre-Marc Drouin, et du réalisateur Mathieu Cyr (Le retour d'Anna Brodeur), une nouvelle chance de faire voyager le message important de ce projet porteur sur la toxicomanie.

C'est le comédien Nicolas Pinson qui est à l'origine de ce projet, inspiré de sa propre vie et des problèmes de dépendance qu'il a éprouvés par le passé. La première saison le mettait en scène dans la peau d'un animateur de télévision déchu, envoyé dans une maison de réhabilitation pour tenter de vaincre sa dépendance et devenir par le fait même le porte-étendard de l'établissement en difficultés financières. Une saison aussi émouvante que dérangeante, qui se terminait tristement par une rechute.

La seconde saison placera donc le personnage dans Chuck dans une position difficile, peu de temps après les événements dépeints dans la finale de la première saison. À la suite d'une cure de désintoxication, Chuck fera un retour à la maison l'Aube, où il découvrira qu'il a un fils qui est lui aussi toxicomane et qui est en pleine spirale autodestructrice. Chuck va alors sillonner les bas-fonds de la ville de Québec afin de le retrouver, mettant ainsi sa propre sobriété en jeu.

Voyez des images prises sur le plateau de tournage ci-dessous.

L'auteur Pierre-Marc Drouin aborde le changement de garde derrière la caméra : « Je me suis fait approcher par Saint-Laurent TV, par Lou Bélanger. Je pense qu'il voulait changer un peu la façon de raconter. Ça venait peut-être d'une nouvelle vision, de nouvelles idées, pis tout ça, pour ressusciter la série, parce que ça faisait un bout que la saison 1 avait été diffusée, pour marquer un changement. Quand il m'a proposé la série, moi, j'avais adoré la saison 1, vraiment, vraiment, vraiment. Et en même temps, j'ai aussi un style d'écriture qui est différent. Mon style est plus action-driven, ça avance plus vite, tandis que la saison 1 c'était plus délicat. Et si j'amenais mon style dans cet univers-là, qu'est-ce que ça donnerait? J'ai eu envie d'embarquer. »

Honnêtement, je pense que c'est un des plus beaux projets sur lesquels j'ai travaillé de toute ma vie.

L'auteur nous explique que toute l'équipe s'est assurée que les téléspectateurs pourront se lancer dans la deuxième saison, sans avoir vu la saison initiale : « C'était quelque chose qui a été adressé tôt dans nos objectifs, c'est l'idée qu'il s'est passé quand même plusieurs années entre la diffusion de l'année un et quand la diffusion de l'année deux va avoir lieu. Il fallait trouver une façon de starter le show pour que, genre, t'as pas besoin d'avoir vu tout le un au complet. Honnêtement, je pense qu'en dedans de cinq minutes, t'es mis en contexte et tu comprends tout! »

Pour avancer le projet, l'auteur a travaillé avec Nicolas Pinson, qui ne s'est jamais montré réticent à partager son expérience comme toxicomane : « Nico, c'est un vrai gentil, c'est une vraie bonne personne. Il est extrêmement ouvert, ça fait qu'en partant, il était comme "tu peux me poser n'importe quelle question, ça va me faire plaisir". Il m'a tout de suite rassuré. » En outre, les deux hommes ont tissé un lien d'amitié en pratiquant des mouvements de boxe ensemble pour la série. « Je suis scénariste et coach de boxe de Nicolas Pinceau. Il venait chez nous dans mon sous-sol deux fois par semaine pour se pratiquer », nous raconte-t-il en riant, en nous confiant que le personnage de Chuck va se découvrir un intérêt pour ce sport qui défoule.

Nicolas Pinceau devrait vraiment jouer plus souvent. Il est tellement bon!

Le scénariste estime que cette nouvelle mouture pourrait rejoindre davantage les téléspectateurs : « Je pense que ça va rejoindre un public plus large la saison 2 parce que, Chuck se met beaucoup plus en action. Il se passe beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup plus de ramifications puis on va creuser très vite, pas juste dans Chuck mais dans d'autres personnages aussi. Il va y avoir un influx de nouveaux personnages des fois très touchants, mais des fois désopilants. Gardez un oeil sur Hugolin Chevrette! »

En effet, plusieurs nouveaux visages s'ajoutent à la distribution de cette nouvelle saison, dont Tom-Éliot Girard, qui interprètera le fils de Chuck, David Savard, Jeremyah Mogni, Hugolin Chevrette, Marie-Claude Guérin, Martin Dubreuil et plusieurs autres. Ils se joignent ainsi à Nicolas Pinson, Chantal Fontaine, Bernard Fortin, Hugo Dubé, Amélie B. Simard et Benz Antoine qui font un retour.

La série de huit épisodes sera offerte sur Crave à l'automne. La première saison est quant à elle offerte sur Crave pour un visionnement en rafale.