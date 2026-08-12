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Sébastien Delorme vante le travail d'un comédien que vous verrez cet automne dans Indéfendable

Une cause qui sera attribuée à Kim Nolin.

Image de l'article Sébastien Delorme vante le travail d'un comédien que vous verrez cet automne dans «Indéfendable »
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Plus tôt cette saison, nous avons eu le plaisir de visiter le plateau de tournage de la quotidienne Indéfendable, alors que tous les comédiens principaux de la série étaient sur place.

C'est dans ce contexte que Showbizz.net a pu s'entretenir avec Sébastien Delorme, qui donne vie à Léo MacDonald depuis le début de la série.

Nous en avons profité pour lui demander s'il avait été marqué par une performance d'un acteur invité ou d'une actrice invitée dans la cinquième saison, dont le tournage se poursuit depuis et qui sera diffusée cet automne.

Voici sa réponse : « Il y en a eu un, mais ce n'est même pas dans ma cause. La semaine dernière, je suis venu en cour et j'ai assisté au procès de Kim, où il y avait le comédien Alexandre L'Heureux [voir sa photo ici]. J'ai fait "voyons, il est donc bien bon lui!" En fait, j'ai hâte de regarder les épisodes qu'il a faits. »

Cet été, nous vous dévoilions l'intrigue à laquelle le comédien participera, où il incarnera « un homme qui travaille comme concierge dans un bloc à logements, un gars gentil, mais pas très vif d'esprit. Il sera soupçonné du meurtre d’une des locataires de l'immeuble. »

Le comédien avait marqué les esprits pendant la pandémie avec une série de capsules web humoristiques inspirées de la série française Bref, un projet qui avait rencontré un succès fantastique, en dépeignant les angoisses qui nous habitaient à ce moment-là.

On a aussi pu voir le comédien dans les séries dans L'Empereur et dans Alertes dans les dernières années.

Nous avons très hâte de voir le résultat de son passage sur le plateau d'Indéfendable!

La quotidienne reprendra du service, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA à compter du 7 septembre.

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