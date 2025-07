Sébastien Delorme avoue avoir exercé cet emploi alors qu'il n'avait plus d'offres comme acteur

Lundi soir, à Sucré salé, Sébastien Delorme a confié à Mélanie Maynard qu'il avait dû se trouver un autre emploi alors que sa carrière semblait sur le déclin. Ironie du sort : c'était juste après sa victoire aux Gémeaux, en 2008, pour La promesse. Il s'agit d'ailleurs du seul trophée qu'a remporté l'acteur dans sa carrière.

Il a dû travailler dans un gym de vélos. « Je ne voulais pas que ce soit à Montréal, je voulais que ce soit comme un peu loin de Montréal. »

Il s'explique : « Ça allait bien jusque-là. T'sais, tu es sur les affiches à l'extérieur de TVA, puis tu es dans les TV Hebdo, pis les trucs à potins, pis là ben tu n'as plus rien pendant deux ans. »

Je lavais les toilettes, je lavais le gym, je torchais la place. C'est la seule chose que j'ai trouvée à ce moment-là.

Sébastien Delorme s'apprêtait à dire qu'il n'avait d'ailleurs toujours pas trouvé son « plan b » à sa carrière d'acteur, mais s'est rétracté. Il a récemment trouvé un certain plaisir à jouer à l'influenceur sur les réseaux sociaux, en collaboration avec son amoureuse et y voit peut-être un avenir pour la suite de sa vie professionnelle. Apprenez-en plus ici.

Notons que Sébastien Delorme est en nomination pour la prochaine cérémonie des Gémeaux dans la catégorie « Meilleur premier rôle masculin ». Il affronte son confrère Michel Laperrière et Benoit McGinnis d'Alertes. On lui souhaite de gagner son deuxième Gémeaux en carrière, sans pause de contrats cette fois-ci par contre.