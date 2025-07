Sébastien Delorme parle de son amoureuse à la télé

Sébastien Delorme était l'invité de Mélanie Maynard lundi à Sucré salé.

L'acteur d'Indéfendable a avoué que, en s'ouvrant une page TikTok récemment, il s'était surpris à aimer être influenceur et y avait même peut-être trouvé un plan B au métier d'acteur.

« Je me rends bien compte que tout le monde est sur son téléphone du matin au soir. Fait que je suis allé, je me suis ouvert une page TikTok, puis je me suis retrouvé avec 35 000 abonnés tout d'un coup, de même, en faisant ces vidéos-là. »

Il ajoute : « Puis je me suis amusé à faire découvrir les décors, les coulisses de l'émission [Indéfendable]. Aller voir les corps de métier pour essayer de créer un intérêt pour ça. Je pense vraiment qu'il faut, de façon urgente, aller chercher ce public-là qu'on est en train de perdre. »

C'est après une discussion avec sa psychologue qu'il en est venu à créer des capsules sur le web. « J'étais écoeuré de plafonner, de dire comment ça se fait qu'avec toute l'expérience que j'ai, que je ne suis pas plus libre que ça dans mon art. Et est arrivé ces trucs-là de faire des capsules de même, puis j'ai... C'est comme la pire façon de faire. [...] Je me suis vraiment donné un double coup de pied au cul pour justement briser toute cette barrière-là que je m'étais mise, qui m'empêchait d'avancer dans la vie. Ça s'appelle le regard des autres, la peur d'avoir l'air fou. »

« J'ai d'autres idées en plus », dit-il.

Sébastien n'avait encore jamais parlé de son amoureuse en entrevue. Voilà qu'il dit ceci à Mélanie :

Virginie a parti son agence de marketing d'influence. Fait qu'on est ensemble. Elle aussi monte sa business. Puis on croit vraiment qu'il y a quelque chose qui va se passer là.

Virginie Bruneau est propriétaire de l'agence Elvé. Patrick Emmanuel Abellard, Elisabeth Chicoine, Marie-Claude Savard et Joey Scarpellino font partie de l'agence.

