Robin Aubert signe une première minisérie policière complètement décalée

Après nous avoir captivés en jouant un policier dans la série Ravages, voilà qu'on retrouvera Robin Aubert derrière la caméra, cette fois pour sa première minisérie policière, qui s'annonce complètement décalée et truculente.

Robin Aubert signe le scénario et la réalisation de Bienvenue à Kingston-Falls, une proposition en six épisodes de 60 minutes, qui atterrira sur l'Extra d'ICI Tou.tv au printemps 2026. La prémisse réussit à elle seule à titiller notre curiosité, tandis qu'un cadavre, dont les fesses sorties du sol et servent de support à un vélo, est retrouvé.

L'enquêteur Gabriel Serpent devra interrompre ses vacances pour s'intéresser au cas, tentant de prouver du même coup son utilité et éviter la fermeture de son poste. L’arrivée de Cynthia Quinn, surnommée le « Chien Pisteur », une enquêtrice redoutable au penchant pour l’alcool viendra tout chambouler.

Dans les rôles principaux, on retrouvera les comédiens Maxime Le Flaguais et Marie-Ève Milot (voir sa photo ici).

Ceux-ci seront accompagnés d'une prestigieuse distribution composée de Martin Héroux, Luis Bertrand, Aracelli Lillo, Normand Chouinard, Micheline Bernard, Linda Malo, Marc Messier, Macha Grenon, Olivier Gervais-Courchesne, Emmanuel Auger, Joanie Martel, Mathis Jutras, Yohann Jutras, Sandrine Vaillancourt, Marc Paquet et Muriel Dutil.

Comme un gage de qualité, Robin Aubert produit également le projet, en compagnie de Julie Provençal et Isabelle Thiffault. La série est une coproduction d’Encore Télévision et Lynx Films.

Bienvenue à Kingston-Falls, une enquête pleine de suspense et d’humour noir, sera à ne pas manquer sur ICI TOU.TV EXTRA au printemps prochain.