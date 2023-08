Rien de rassurant pour la suite de District 31 : « Le plus difficile reste à venir »

Après un début de semaine hautement émotif dans District 31, à la suite de la découverte du corps inanimé de Stéphane Pouliot, les choses n'iront pas en s'améliorant. On vous parle des adieux avant la tempête ici.

On sait qu'un autre membre de l'escouade devrait quitter la série d'ici la fin de la semaine, mais dans quelle circonstance? On l'ignore. Tous nos soupçons pointent vers Gabrielle Simard, la lieutenante qui ne semble plus à sa place, après une série de drames qui ont fait basculer sa vie et son moral. Mais est-ce une hypothèse trop facile?

Dans la bande-annonce de l'épisode de ce mardi, on voit qu'en dépit des circonstances difficiles au 31, le Commandant Chiasson est loin d'être doux avec sa lieutenante. Nous ne sommes pas très loin d'un désaveu de la part du Commandant, ce qui pourrait conduire au congédiement ou au départ de Gabrielle Simard. C'est à suivre...

Sur les réseaux sociaux, la production de l'émission se fait peu encourageante en écrivant : « Le plus difficile reste à venir... #District31 :( » Qu'adviendra-t-il au poste?

On sait que le comédien Michel Charette doit s'absenter pour le tournage d'une autre série. La réaction de son personnage ce lundi, à l'annonce du décès de son collègue, en disait long sur l'état d'esprit qu'il affichera à partir de maintenant.

On peut aussi s'attendre à de graves représailles pour ceux qui ont causé la mort du sergent-détective Pouliot. En gros, ça devrait brasser d'ici la fin de la semaine pour Denis Corbin et sa troupe...