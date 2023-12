Dimanche, à La poule aux œufs d'or, les fans de l'émission ont été étonnés de constater que le présentateur Richard Turcotte n'était pas présent comme à son habitude.

En effet, c'est nul autre que Mathieu Dufour, qui a pris sa place le temps d'un épisode.

« Je réalise un rêve », disait-il à la fin de l'émission.

Les téléspectateurs n'avaient que de bons mots sur les réseaux sociaux face à sa performance. Ils aimeraient même le voir dans ce genre de rôle (animation ou coanimation) plus souvent dans le futur.

Voici quelques-uns des commentaires (tous élogieux) retrouvés sur la page Facebook de l'émission :

« Il est excellent 🥇 »

« Super de bon choix! Très bon animateur. »

« Excellent travail Mathieu et tu as un beau timbre de voix 👏😉 »

« Il a fait ça comme un charme. Bravo »

« Il fait très bien cela, très souriant, il devrait la faire tout le temps. »

Voyez une photo de l'humoriste sur le plateau de La poule aux œufs d'or dans la publication au bas de l'article.

Précisons que, malgré ses changements de case horaire (quatre fois en quatre ans), La poule aux œufs d'or est toujours très populaire. C'est en moyenne 950 000 personnes qui regardent l'émission chaque dimanche soir à 17 h 30.

La dernière émission de La poule aux œufs d'or avant la pause des fêtes sera présentée la semaine prochaine. Le gros lot s'élèvera alors à 1 305 000 $. Le jeu télévisé reviendra ensuite en ondes le dimanche 14 janvier prochain.

Pour ceux qui se sont ennuyés de Richard Turcotte, sachez que vous pourrez le retrouver à Rythme 105,7 du lundi au jeudi dès 16 h pendant la période des fêtes. Il sera accompagné au micro par Anaïs Favron et Maïka Desnoyers.

Du côté de Mathieu Dufour, on pourra bientôt le voir jouer la comédie alors qu'il figurera au générique de la prochaine série de Marc Brunet, auteur de Like-Moi. Splendeur et Influence parodiera les téléréalités et l’univers des influenceurs. Apprenez-en plus sur ce nouveau projet emballant ici. Les huit épisodes de 30 minutes qui prendront l’affiche à Radio-Canada en 2024-2025 sur ICI TOU.TV EXTRA et ICI TÉLÉ. S'il n'a pas de spectacles en vue pour le moment, vous pouvez aussi vous rabattre sur sa bande-dessinée ou ses anciens projets télé, disponibles sur les différentes plateformes, dont son spécial au Centre Bell, offert sur Netflix.