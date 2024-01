Rencontrez Kiara, une jeune comédienne de 10 ans qui fait sensation

S'il est commun que l'on retrouve les enfants de personnalités dans les rôles jeunesse dans nos séries, il arrive aussi que de jeunes talents se retrouvent à l'écran un peu par hasard, ou par désir brûlant de faire du petit écran leur terrain de jeu. Dans tous les cas, lorsque des enfants-acteurs, de leur plein gré, portent des rôles qui réussissent à nous faire rire aux éclats ou nous émouvoir, les regarder s'épanouir à l'écran d'une production à l'autre s'avère bien attendrissant pour le public.

Comme journalistes couvrant principalement l'actualité artistique, notre équipe assiste chaque jour à des visionnements de presse organisés par les différents diffuseurs, et il est rare que l'on voie deux fois plutôt qu'une un même comédien dans les images de deux séries, l'une après l'autre. Ce fut le cas, la semaine dernière, en visionnant On ramassera demain, suivi de L'aréna, déclenchant automatiquement le signal d'alerte "étoile montante" à notre esprit! Mais qui était donc cette jeune fille que l'on voyait partout? Nous vous la présentons.

La petite Kiara Gaudin est l'un de ces talents bruts que l'on repère et que l'on imagine dans le portrait télévisuel pour encore bien longtemps. Malgré ses tout justes dix ans, à sa rencontre, on fait face à une âme bien mature et d'une sagesse rare. Elle s'entretient avec nous de façon enthousiaste, mais posée.

Elle nous expliquait d'abord qu'elle pratique le métier depuis « Pas très longtemps » et que personne dans sa famille ne fait de télévision. Jusqu'à présent, elle avait surtout participé à des publicités, mais elle était heureuse d'énumérer les projets qui s'additionnent pour elle, depuis quelques mois. « Dans l'espace de cet été, cet automne et le début de cet hiver, j'ai fait Lakay Nou, On ramassera demain, L'Aréna et Belle-Mère. »

« J'aimerais ça, faire ça toute ma vie, être comédienne », nous disait-elle simplement, avant de jeter un regard complice à son papa, qui l'attendait patiemment à nos côtés, et d'affirmer qu'elle est « Oui, beaucoup! » encouragée par ses parents.

Parlant de famille, dans L'aréna, Kiara joue la fille de Mariana Mazza et Irdens Exantus, deux personnalités dont les preuves ne sont plus à faire. Ressentait-elle de la pression de jouer avec d'aussi grands noms?

« Non, parce que c'est quand même des personnes qui sont vraiment faciles à travailler, parce que ce sont des personnes agréables. Je les trouve pas mal tous inspirants. Presque tout le monde qui joue dans l'Aréna, je les avais déjà vus à quelque part d'autre (à la télé).

Mais sa découverte coup de cœur sur le tournage, la personne qui l'a fait le plus rire, ce n'est pas parmi la brochette d'humoristes qu'elle l'a trouvée, mais bien derrière la caméra.

« J'ai beaucoup ri avec ma coach de jeu. Elle était toujours avec moi. C'est surtout elle qui m'a fait rire, parce qu'on était toujours ensemble. »

« Il y a beaucoup de comédiens que j'admire. J'aime beaucoup regarder Catherine Souffront qui a joué ma mère dans Lakay Nou. J'aime aussi Mariana Mazza, j'ai vu son spectacle stand-up à Québec. J'aime aussi Catherine Chabot, je l'ai vue dans La candidate », raconte-t-elle en toute candeur, comme le font les enfants.

Camille Felton nous glissait récemment quelques mots sur Belle-mère, une nouvelle comédie dans laquelle Kiara tiendra un rôle. Son personnage sera celui de Rosa, la belle-fille de l'amie de la protagoniste. Aucune date n'est encore annoncée pour la sortie. À suivre!

Enfin, nous pourrons la retrouver dans Lakay Nou dès ce jeudi 18 janvier sur L'Extra de Tou.tv. Elle jouera l'une des enfants du couple formé par les personnages de Frédéric Pierre et Catherine Souffront.

Nous souhaitons une carrière amusante et nourrissante à cette jeune fille très naturelle et pleine de vie!