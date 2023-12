Camille Felton et cet acteur formeront un couple improbable dans la comédie Belle-Mère

S'il est vrai que nous n'aurions pas deviné le match, le comédien et humoriste de 36 ans au parcours atypique a l'habitude de nous faire rire et on s'imagine déjà que leur dynamique en sera une des plus unique et attachante. Philippe-Audrey poursuit d'ailleurs la tournée de son spectacle Enfant du siècle cet hiver et les billets sont en vente sur son site, ici .

Ce qui risque de nous surprendre, c'est le couple qu'elle formera à l'écran. « Mon chum, c'est Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques . C'est un duo improbable, mais qui fonctionne à merveille », dit-elle en riant. « Je commence de plus en plus à jouer de jeunes mamans, mais là j'avais vraiment des scènes avec un petit de 4 ans à faire, c'était particulier quand même. »

Quelques jours avant le congé des fêtes, nous avons fait la rencontre de Camille Felton , la jeune femme de tout juste 24 ans qui accumule déjà plus de 15 ans d'expérience en télévision et qui continue de multiplier ses apparitions au petit écran. Après son passage dans Indéfendable cet automne (dont elle nous parle plus bas), c'est cette fois dans une nouvelle comédie qui verra le jour dans les prochains mois qu'on pourra la retrouver!

Contrairement à son partenaire de jeu, celle que beaucoup ont pu redécouvrir dans la première mouture de Big Brothers Célébrités, l'humour est encore un terrain de jeu à délimiter : « Le drame, on aime ça, au Québec, on en fait tellement souvent que ça fait partie de notre identité de jeu. Mon défi, c'est plus la comédie, parce que le drame, je fais ça depuis que je suis toute petite. La comédie, je ne la maîtrise pas encore, c'est un tout autre type de jeu. C'est calculé la comédie, si ça ne te vient pas naturellement, c'est difficile, d'être drôle. »

Elle revient d'ailleurs sur l'une des séries dramatiques les plus suivies des Québécois, Indéfendable. « J'ai tellement aimé ! C'était vraiment le fun, parce que même si c'est une quotidienne qu'on tourne super vite, la cadence est tellement rapide, bien l'équipe de tournage est très jeune, c'est comme une petite famille! J'avais du fun avec tout le monde, mais j'ai découvert une personne extraordinaire : Sam-Éloi (Sam-Éloi Girard), c'est un amour. On avait des grosses scènes intenses à faire en émotions, mais on se faisait tellement confiance l'un l'autre que ça a donné un super beau résultat et je retournerais n'importe quand jouer avec lui! »

Si des titres de comédies s'ajoutent à la feuille de route pavée principalement de productions dramatiques de la comédienne, des bribes d'expériences en entrepreneuriat y prennent aussi doucement leur place. En effet, le festival de courts-métrages qu'elle a co-fondé avec son ami Zoé Duval, Émergence, revient pour une 5e édition. « Dans ce projet-là, je suis surtout la tête folle artistique! Je fais les 'moodboards', la direction artistique ». Elle qualifie son co-fondateur de « business man » dans le projet, comme l'influenceur met son énergie dans les relations publiques et le marketing. « On est une belle équipe! » nous assure-t-elle avant de nous expliquer fièrement que l'un des films qu'ils avaient présentés l'an dernier, celui qui avait été couronnés gagnant, fait présentement la course aux Oscars.

Sur la photo, Camille Felton pose avec son copain, qui est pompier à la ville de Montréal. Ils se sont rencontrés il y a un peu plus d'un an, dans un bar.