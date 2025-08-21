Accueil
Radio-Canada confirme la fin de cette émission à l'antenne depuis 10 ans

Toute bonne chose a une fin...

Au suivant
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce jeudi, Radio-Canada a profité de sa tribune sur les réseaux sociaux pour annoncer la fin d'un jeu-questionnaire qui était à l'antenne depuis dix ans maintenant.

En effet, après avoir connu une diffusion écourtée l'an passé, Au suivant, animé par Stéphane Bellavance, ne sera pas de retour en ondes.

Sur la page Facebook de l'émission, on peut lire : « Vous avez été nombreux à nous suivre et à nous écouter au cours de ces dix merveilleuses saisons, et nous vous en remercions chaleureusement.

Cette émission coup de cœur tire aujourd’hui sa révérence sur les ondes.

Au nom de Stephane, qui a mené l’animation d’une main de maître, de toute l’équipe de production et de Radio-Canada, merci pour votre fidélité et votre présence semaine après semaine.

Les émissions sont disponibles en rattrapage sur https://ici.tou.tv/au-suivant »

La publication est accompagnée d'une image de toute l'équipe qui a oeuvré avec coeur sur l'émission pendant toutes ces années.

Vous pouvez la voir ci-dessous.

Nous tenons à remercier Stéphane Bellavance et toute cette belle équipe pour toutes ces années de divertissante pédagogie!

Notons que Stéphane Bellavance poursuit son animation de Génial! sur les ondes de Télé-Québec, pour une 16e saison, à partir du lundi 1er septembre à 19 h. Sur le même réseau, il anime aussi le magazine Moi j'mange, pour une 7e saison, à compter du mardi 2 septembre à 19 h 30.

