Qui participera à La Fureur cette année? Voici nos prédictions

Pour notre plus grand bonheur, Véronique Cloutier revient cette année avec non pas une, mais deux nouvelles éditions de La Fureur. Le grand jeu musical fera à nouveau plaisir aux fans de la première heure du concept, alors que les jeux originaux feront leur retour dans nos télés, où les gars et les filles rivaliseront pour s'emparer du titre des grands vainqueurs.

Et ces équipes, de quoi (et surtout qui) seront-elles formées? D'abord, nous pourrons compter sur la présence de deux vétérans en tant que capitaines des équipes : Sébastien Benoît pour la gent masculine et Élyse Marquis pour les femmes. Si la production s'est bien réservée de dévoiler l'identité des artistes qui composeront ces équipes, elle s'est permise de nous titiller en révélant des indices sur les réseaux sociaux.

Nous vous présentons ainsi nos prédictions quant à ces personnalités qui auraient le plaisir d'égayer nos prochains samedis soirs!

Équipe des filles

« Je me suis fait connaître grâce à une téléréalité. » Aussitôt, on croit reconnaître Mélissa Bédard, qui a participé à Star Académie en 2012.

« L'époque Musique Plus m'intéresse beaucoup. » Aurait-on affaire à Marie-Josée Gauvin, qui a notamment rédigé trois romans sur l'époque Musique Plus? On pense que oui.

« J'ai déjà été fromagère à Saint-Lambert. » Tout porte à croire qu'il s'agit de Léane Labrèche-Dor, de l'avis du public.

« J'ai déjà incarné un personnage connu prénommé Isabelle. » De l'avis des internautes, il ne fait aucun doute qu'Hélène Bourgeois Leclerc se cache sous l'indice, elle qui a interprété Isabelle Roy dans District 31.

« J'ai d'abord fait rire le Québec en formant la moitié d'un duo bien piquant. » Avant de se lancer dans une carrière d'humour solo, Eve Côté faisait partie de l'épicé duo Les Grandes Crues.

« J'adore les scones et les gâteaux. » Se pourrait-il qu'Anne-Marie Withenshaw se prête au jeu de La Fureur, elle qui est justement derrière une prolifique entreprise de scones et de gâteaux?

Équipe des gars

« J'ai déjà prêté ma voix chantée à Shawn Mendes. » On pense à William Cloutier, qui a prêté sa voix à Lyle le crocodile, dans un film avec nul autre que... Shawn Mendes.

« Je suis un amateur de plongée sous-marine. » Aussitôt, le nom de Pierre-Yves Lord nous vient en tête, lui qui a déjà animé une émission sur le sujet.

« Je suis le cofondateur d’un théâtre à Baie-Saint-Paul. » Alex Perron, qui a cofondé le théâtre Nez-à-nez à Baie-St-Paul à la fin des années 80.

« J'ai tourné une publicité où je faisais le Moonwalk. » Qui ne se rappelle pas de la publicité de McDonald's avec Patrice Bélanger?

« Je suis le cofondateur d'un resto de bagels. » Il s'agit de Matthieu Pepper, sans aucun doute, qui a cofondé le Bagel Club.

« J'ai déjà appris 3 rôles différents pour la même comédie musicale. » Bryan Audet, qui a déjà révélé, il y a quelques années, qu'il incarnait jusqu'à trois rôles dans la comédie musicale La famille Addams.

Quelles sont vos prédictions? Il y a fort à parier que le dévoilement final des équipes aura lieu au cours des prochains jours, alors que la diffusion des deux épisodes spéciaux de 90 minutes chacun approche à grands pas. Pour le moment, nous ne savons pas si les équipes seront identiques pour ces deux soirées, mais il se pourrait bien que oui, question d'alimenter la rivalité entre les filles et les gars...

La Fureur revient pour deux soirs seulement les 28 novembre 5 décembre prochains, à compter de 20 h sur ICI Télé.