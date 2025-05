Qui est le remplaçant de Julie à Bonsoir bonsoir?

Mardi, nous apprenions que la musicienne Julie Lamontagne allait s'absenter de Bonsoir bonsoir pour quelques semaines. Voyez pourquoi ici.

Le lendemain, Tony présentait son remplaçant, le bassiste François Plante.

Vétéran dans le domaine musical au Québec, François a toute une feuille de route. Il est d'abord membre fondateur des groupes Afrodizz, Plaster, For those about to love et Dunes (Desert blues ensemble).

Puis, il a collaboré avec plusieurs artistes locaux et internationaux, dont Dumas, Ariane Moffatt, Mara Tremblay, Lauryn Hill, Patrick Norman et Mistress Barbara.

Il a aussi réalisé l'album Le Temps Des Vivants de Vincent Vallières. Le musicien d'expérience a également dirigé des projets d'envergure tels que La Grande Fête de la St-Jean-Baptiste de Québec.

Notons que ce n'est pas la première fois que François Plante participe à Bonsoir bonsoir. Il jouait d'ailleurs aux côtés de Marc Déry au début du mois de mai. Voyez sa performance ci-dessus.

Sera-t-il présent pendant tout le congé de Julie? C'est à suivre!