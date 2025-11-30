Quelles personnalités seront parodiées au Bye Bye 2025? Voici nos 6 prédictions

Chaque année, le Bye Bye figure au sommet des palmarès d'écoute télévisuelle, et avec raison! Entre inoubliables facéties et vibrantes parodies, les producteurs du grand rendez-vous annuel remuent ciel et terre pour remémorer les grandes lignes des derniers mois écoulés.

Et on peut d'ores et déjà affirmer que, pour la 50e édition de l'émission, la chaîne fera les choses en grand. D'abord, de nouveaux producteurs seront aux commandes du Bye Bye 2025, avec en prime une foule de nouvelles recrues dans l'équipe des comédiens. Bref, ça sent bon pour une nouvelle édition mémorable!

D'ici au 31 décembre, nous nous sommes ainsi amusés à tenter de deviner quelles pourraient être les personnalités parodiées cette année. Il va sans dire que, l'année 2025 ayant été particulièrement foisonnante en actualités artistiques, la 50e édition du Bye Bye ne peut être que remplie!

Guillaume Lemay-Thivierge

L'animateur déchu a récemment fait un retour médiatique sous les projecteurs, après la controverse de l'an dernier. Ses apparitions, qui ont grandement fait jaser, pourraient bien faire l'objet d'un sketch au prochain Bye Bye.