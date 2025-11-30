Quelles personnalités seront parodiées au Bye Bye 2025? Voici nos 6 prédictions

Chaque année, le Bye Bye figure au sommet des palmarès d'écoute télévisuelle, et avec raison! Entre inoubliables facéties et vibrantes parodies, les producteurs du grand rendez-vous annuel remuent ciel et terre pour remémorer les grandes lignes des derniers mois écoulés.
Et on peut d'ores et déjà affirmer que, pour la 50e édition de l'émission, la chaîne fera les choses en grand. D'abord, de nouveaux producteurs seront aux commandes du Bye Bye 2025, avec en prime une foule de nouvelles recrues dans l'équipe des comédiens. Bref, ça sent bon pour une nouvelle édition mémorable!
D'ici au 31 décembre, nous nous sommes ainsi amusés à tenter de deviner quelles pourraient être les personnalités parodiées cette année. Il va sans dire que, l'année 2025 ayant été particulièrement foisonnante en actualités artistiques, la 50e édition du Bye Bye ne peut être que remplie!
L'animateur déchu a récemment fait un retour médiatique sous les projecteurs, après la controverse de l'an dernier. Ses apparitions, qui ont grandement fait jaser, pourraient bien faire l'objet d'un sketch au prochain Bye Bye.
Le rockeur au coeur d'or a lui aussi entrepris un retour progressif à la vie publique, multipliant les plateaux et les prestations télévisées. Éric a même été la tête d'affiche d'une série sur Prime Video, où il se dévoile sans filtre. Plus de détails ici.
La gang d'Antigang
Impossible pour l'équipe du Bye Bye 2025 de passer sous silence LA grosse nouveauté télévisuelle de l'automne, la nouvelle série quotidienne de Luc Dionne, Antigang. On s'imagine très bien quelques-uns des comédiens du Bye Bye se mettre dans la peau des membres de l'escouade, piloté par le sergent interprété par Patrice Robitaille.
Mia et les académiciens de Star Académie 2025
Au début de l'année, Star Académie a fait les manchettes à de nombreuses reprises, pour la qualité des prestations et la troupe d'académiciens, qu'on sentait plus dévouée que jamais. Mia Tinayre, la grande gagnante, s'est rapidement hissée au sommet de favorite des fans, qui l'apprécient pour son talent et son charisme naturel.
Le nom de Jean-Philippe Wauthier a été sur toutes les lèvres cet été, alors qu'il a annoncé prendre une pause de tous ses engagements professionnels, avec notamment pour incidence de voir le talk-show Bonsoir bonsoir! changer à trois reprises son animateur. Reste maintenant à savoir comment la production tricotera le tout avec bienveillance, si elle va de l'avant avec l'idée.
Bonus : Crotte de nez
Anne Dorval étant de retour parmi la distribution des comédiens du Bye Bye, pourrait-on également assister à une apparition surprise de Crotte de nez, son personnage aussi mémorable qu'hilarant, que nous avons pu voir dans les précédents sketchs « Hubert » (2016), « L'ameute » (2017) et « Chambres en ville » (2023)? Le revoir pour une 4e reprise serait absolument délectable.
Quelles sont vos prédictions?
On ne manque pas le Bye Bye 2025, diffusé le 31 décembre prochain à 23 h, sur les ondes d'ICI Télé.