Éric Lapointe accepte d'être sous la loupe pour un nouveau projet télé

Dans le cadre du lancement de la programmation automne-hiver de Noovo et Crave, nous avons appris qu'Éric Lapointe avait accepté de se prêter au jeu pour une série documentaire qui plongera dans son quotidien familial et professionnel.

Dans cette proposition, intitulée tout simplement Éric Lapointe, on retrace la carrière mouvementée du rockeur québécois. On revient sur tout le chemin parcouru depuis la sortie de son premier album Obsession, il y a 30 ans, de son ascension fulgurante aux célèbres frasques médiatiques, en passant par ses plus grands succès.

Ainsi, le chanteur a invité les caméras chez lui, où l'on peut le voir dans son quotidien avec ses deux fils. Voyez le père avec l'un de ses fils ici.

Dans les premières images, qui ont été présentées aux médias ce mercredi, on peut voir Éric Lapointe affirmer qu'il est alcoolique et revenir sur les accusations de voies de fait dont il a fait l'objet, lors d'événements survenus en 2020. Il avait reçu l'absolution inconditionnelle. Celui-ci explique la démarche qu'il a entreprise à la suite de ces événements, notamment en ce qui a trait à sa sobriété.

Peines d’amour, consommation excessive, Éric dévoile ses zones d’ombre et lève le voile sur l’homme derrière le personnage, plus vulnérable que jamais. Parents, amis, musiciens et ex-conjointes viennent témoigner dans le cadre de ce projet documentaire à coeur ouvert.

Voilà une proposition qui promet d'attirer bon nombre de téléspectateurs et de faire réfléchir, qu'on soit pour ou contre le retour dans la lumière d'Éric Lapointe.

Les trois épisodes de 60 minutes du documentaire Éric Lapointe, réalisé par Jean-Philippe Pariseau pour Sphère Média, seront offerts à compter du 8 octobre sur Crave.